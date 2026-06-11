Apresentação gratuita com piano e violinos marca Dia dos Namorados no Plaza Shopping, em Rio Preto

Quem pretende comemorar o Dia dos Namorados ao som de música ao vivo encontrará no Plaza Shopping uma programação que aposta na delicadeza dos arranjos instrumentais e na força das memórias afetivas.

Nesta sexta-feira, 12, a partir das 19h, a tradicional Sexta Musical ganha uma edição temática dedicada à data, com apresentação gratuita de piano e violinos na praça de alimentação do empreendimento.

A atração será conduzida por alunos e professores do Conservatório Musical Etelvina Ramos Vianna, que prepararam um repertório formado por trilhas sonoras de filmes românticos e canções que atravessaram gerações. A proposta é transformar a noite em uma experiência marcada por melodias conhecidas, capazes de despertar lembranças e criar uma atmosfera acolhedora para os casais.

Realizado mensalmente pelo shopping, o projeto Sexta Musical costuma levar apresentações ao vivo ao público. Para a edição de Dia dos Namorados, a escolha por uma formação instrumental busca valorizar o caráter intimista da celebração, combinando piano e violinos em interpretações voltadas à música romântica.

Segundo a gerente de marketing do Plaza Shopping, Eliana Ribeiro, a programação especial integra a proposta do empreendimento de oferecer experiências culturais aos visitantes. "A Sexta Musical já faz parte da programação do Plaza e buscamos sempre trazer novidades que surpreendam o público. Para o Dia dos Namorados, pensamos em uma apresentação mais intimista e sofisticada, que ajude a criar momentos especiais para os casais que estiverem conosco nesta data tão significativa", destaca.

A diretora do Conservatório Musical Etelvina Ramos Vianna, Andreia Benedita da Silva, afirma que a apresentação também representa uma oportunidade de aproximar a música clássica do público. "Preparamos um repertório com muito carinho, reunindo temas que emocionam e despertam boas lembranças. Será uma noite especial, em que alunos e professores compartilharão sua arte, levando sensibilidade e emoção para todos que passarem pelo Plaza Shopping", afirma.