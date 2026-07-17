Apresentação de Frei Gilson em Rio Preto ganha novos detalhes

A apresentação de Frei Gilson em Rio Preto, marcada para 31 de julho de 2027, começa a ganhar formato. A Arquidiocese definiu que o evento religioso, chamado de Reviver, terá programação ao longo de todo o dia, com celebrações, atividades para os participantes e um show oracional à noite. A arrecadação obtida por meio de patrocinadores e outras iniciativas será destinada à modernização do Centro de Pastoral São José, espaço voltado à formação de lideranças católicas e à realização de encontros regionais.

As definições foram apresentadas durante reunião entre o arcebispo metropolitano, Dom Antonio Emidio Vilar, e a equipe responsável pela organização do evento. Segundo o padre Ernesto Pedro de Oliveira Rosa, que iniciou as tratativas para a realização do encontro, a programação incluirá uma missa de abertura, uma segunda celebração eucarística no período da tarde e atividades distribuídas ao longo do dia, antes da apresentação de Frei Gilson.

A Arquidiocese também confirmou a realização de um evento de lançamento em 16 de dezembro deste ano. Na ocasião, deverão ser divulgadas a programação completa e a estrutura preparada para receber os participantes.

Além do padre Ernesto, participaram da reunião os padres Luiz Caputo, coordenador de pastoral, Pedro Sant'Ana, Carlos Eduardo Nascimento, da Comissão de Liturgia, Rafael Henrique dos Santos, do Economato, e Paulo Castro, da Comunicação. Também integram a equipe de organização Michele Magri, da assessoria jurídica, Mauro Trevisan, da contabilidade, e representantes da assessoria de imprensa.

A Arquidiocese informou ainda que dará início à contagem regressiva para o encontro no próximo dia 31 de julho, quando faltará um ano para a realização do evento. Dom Antonio Emidio Vilar mantém diálogo com Frei Gilson sobre os preparativos da visita.