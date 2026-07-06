Alexandre Estevanato faz campanha para viabilizar livro sobre Alzheimer

Depois de levar para o cinema histórias marcadas pelos desafios impostos pelo Alzheimer, o diretor e roteirista rio-pretense Alexandre Estevanato quer ampliar esse diálogo por meio da literatura. Para isso, lançou uma campanha de arrecadação virtual com o objetivo de viabilizar a publicação de “As Flores de Domingo”, romance inspirado no universo de seus filmes sobre a doença. A meta é arrecadar R$ 20 mil para custear produção, edição, revisão, diagramação, impressão e lançamento da obra.

Ao longo dos últimos anos, Estevanato dedicou parte de sua produção audiovisual a narrativas relacionadas ao Alzheimer, em trabalhos como os curta-metragens “Minha Mãe, Minha Filha”, “Meu Superman” e o filme em fase de criação “As Flores de Domingo”, que agora ganha uma adaptação literária.

O romance acompanha a trajetória de um casal atravessado pela doença, explorando temas como memória, amor, envelhecimento, cuidado e permanência. A proposta é retratar os vínculos afetivos que permanecem mesmo diante do avanço do esquecimento provocado pelo Alzheimer.

Segundo o autor, a ideia do livro surgiu da vontade de levar essa discussão para além do audiovisual e alcançar leitores que convivem, de alguma forma, com os impactos da doença. “‘As Flores de Domingo’ é uma história sobre aquilo que permanece. Sobre amor, cuidado e vínculos que resistem mesmo quando a memória falha”, afirma Estevanato.

As contribuições podem ser feitas por meio da plataforma Vakinha ou via Pix, utilizando a chave [email protected].

Além de ajudar a financiar a publicação do livro, a campanha busca fortalecer um projeto artístico voltado à sensibilização sobre o Alzheimer por meio da ficção e de histórias inspiradas em experiências reais.