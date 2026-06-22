Ziko e Salah destravam, Egito vira sobre Nova Zelândia e vence 1ª em Copas

(UOL/FOLHAPRESS) - O Egito virou sobre a Nova Zelândia, venceu por 3 a 1 e conquistou sua primeira vitória na história da Copa do Mundo. Em partida válida pelo grupo G, em Vancouver, Surman abriu o placar para os neozelandeses, mas Salah, Ziko e Trezeguet garantiram a vitória dos egípcios, que ainda assumiram a liderança da chave.

Ziko e Trezeguet têm apelidos inspirados em craques do futebol mundial. Mostafa Ziko tem o pai como fã do craque do Flamengo e acabou recebendo a homenagem em seu nome. Já Mahmoud Hassan "Trezeguet" ganhou o apelido de um treinador ainda na base, por ter semelhanças físicas com o craque francês.

O gol de Salah também o aproximou do recorde de artilharia da seleção egípcia. Com 68 tentos, ele fica a um de Hossam Hassan, lendário atacante e atual técnico do Egito. O gol da Nova Zelândia foi marcado por Finn Surman, ainda no primeiro tempo.

Esta foi o primeiro triunfo do Egito na história da Copa. Antes, a seleção egípcia tinha participado das edições de 1934, 1990 e 2018, e somavam cinco derrotas e três empates.

Com a vitória, o Egito assumiu a liderança do grupo G, com 4 pontos. Já a Nova Zelândia ficou com apenas 1 ponto e caiu para a lanterna. Na outra partida da chave, Bélgica e Irã empataram por 0 a 0.

A rodada final do grupo G acontece na madrugada do próximo sábado (27), com as duas partidas ao mesmo tempo. A Nova Zelândia encara a Bélgica, novamente em Vancouver, enquanto o Egito joga contra o Irã, em Seattle.

COMO FICOU O GRUPO G

Egito: 4 pontos

Irã: 2 pontos (0 de saldo e 2 gols pró)

Bélgica: 2 pontos (0 de saldo e 1 gol pró)

Nova Zelândia: 1 ponto

ZIKO (E SALAH) TIRAM A ZICA DO EGITO

Autor do primeiro gol do Egito, Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf ganhou o apelido de Ziko de seu pai, que era muito fã do ídolo do Flamengo. Embora também goste de bater faltas, seu gol saiu em cabeçada que contou com uma ajudinha do goleiro Crocombe. Ziko, que joga no Pyramids (EGI), teve a oportunidade de enfrentar o Flamengo no Intercontinental do ano passado, em confronto que terminou 2 a 0 para o Rubro-Negro.

Além do "ídolo do Flamengo", outro ídolo marcou na partida: Mohamed Salah. Até então em branco no Mundial, o camisa 10 e principal jogador da história do Egito fez o segundo tento, que garantiu a virada. O gol também deixou Salah mais perto de se tornar o maior artilheiro da seleção egípcia  68 gols contra 69 de Hossam Hassan, lendário atacante e atual treinador do time.

Mahmoud Hassa, o Trezeguet do Egito, completou o placar. O atacante ganhou o apelido ainda nas categorias de base de seu então treinador Badr Rajab, que vai nele semelhanças física com David Trezeguet, craque francês campeão mundial em 1998.

COMO FOI O JOGO

A partida começou com as duas seleções adotando uma postura ofensiva, e a Nova Zelândia não demorou para abrir o placar. Após uma ótima chance em que Just parou no goleiro Shoubir, Tim Payne cobrou escanteio na medida para o grandão Finn Surman subir sozinho e cabecear firme para o gol, aos 14 minutos: 1 a 0. Pelo lado do Egito, Salah teve uma oportunidade, mas foi bloqueado pela defesa.

Atrás no placar, os egípcios passaram a pressionar e tiveram três boas chances. Na primeira, Ashour deixou com Marmoush, que bateu e viu o goleiro Crocombe defender em dois tempos. Depois, Marmoush cobrou falta ensaiada e rolou para Salah, que bateu à direita do gol. Por fim, Zico cruzou para Ashour, que pegou de canela e mandou para fora.

O Egito voltou para a etapa final com ímpeto e buscou o empate com Ziko, mas não o ídolo do Flamengo. Depois de chances de Salah e do próprio Ziko, o camisa 11 aproveitou cruzamento de Hany, cabeceou no alto e contou com uma ajudinha do goleiro Crocombe para igualar o marcador, aos 12 minutos. A Nova Zelândia, que se acuou no jogo, também perdeu uma oportunidade com McCowatt.

Depois do empate, o Egito seguiu pessionando, aproveitou a melhora na partida e virou com gols de Salah e Trezeguet. Aos 21 minutos, o craque eqípcio dominou na ponta da área, tabelou com Ziko e mandou no cantinho de Crocombe: 2 a 1. Aos 36 minutos, Salah cobrou escanteio, e Trezeguet se abaixou para cabecear e fazer 3 a 1.

NOVA ZELÂNDIA

Crocombe; Tim Payne (Bindon), Bell, Boxall e Cacace (Randall); Bell, Stamenic, Singh (Ryan Thomas) e Elijah Just (De Vries); McCowatt (Ben Old) e Chris Wood. T.: Darren Bazeley.

EGITO

Shoubir; Hany, Yasser, Fathy (Rabia) e Fatouh; Attia e Lashin; Ziko (Abdelkarim), Mohamed Salah (Abdelmaguid) (Abdelmonem) e Ashour (Zizo); Marmoush (Trezeguet). T.: Hossam Hassan.

Local: BC Place, em Vancouver (CAN)

Árbitro: Omar Alali (UAE)

Assistentes: Mohamed Alhammadi (UAE) e Taleb Almarri (UAE)

VAR: Mohammed Khadim (UAE)

Gols: Finn Surman (14'/1ºT) (NZL); Mostafa Ziko (12'/2ºT), Mohamed Salah (21'/2ºT) e Trezeguet (36'/2ºT) (EGI)Cartões amarelos: McCowatt e Singh (NZL); Lashin (EGI)