Zico pede Endrick como titular da seleção na Copa: 'É um jogador decisivo'

(UOL/FOLHAPRESS) - Após o empate do Brasil na estreia da Copa do Mundo, Zico avaliou que a seleção precisa de algumas mudanças, incluindo a entrada de Endrick.

Para o ídolo flamenguista, que disputou as Copas de 1978, 1982 e 1986, o atacante do Real Madrid é um jogador decisivo. Zico ressaltou o bom retrospecto de Endrick na seleção e a capacidade dele de superar dificuldades dentro do jogo.

Além da mudança no ataque, Zico analisou que a seleção brasileira precisa atuar de maneira menos previsível. Para o ex-jogador, a obviedade dos movimentos do time facilita o trabalho do adversário e é um sinal de que o conjunto não está funcionando como deveria.

"O Endrick tem um retrospecto bom e seleção, ele é jogador que corre atrás da dificuldade, supera isso dentro de campo, e é um jogador decisivo, que está sempre atento ao erro do adversário, ao que tem que fazer. Não vejo nenhum jogador com a característica e com personalidade igual ao Endrick.

Acho que o Brasil jogou de uma maneira muito previsível. Todos lá querendo fazer sua função só. Não houve movimentação, não houve confusão para o adversário, troca de posições. Isso mostra falta de conjunto", disse Zico, em entrevista à ESPN.

EMPATE NA ESTREIA E ENDRICK NO BANCO

Endrick não saiu do banco de reservas no primeiro jogo do Mundial. Mesmo tendo marcado na vitória contra o Egito no último amistoso antes da Copa, ele foi preterido por Igor Thiago, que começou a partida; além disso, Matheus Cunha e Luiz Henrique, que também disputam posição no ataque, entraram em campo na segunda etapa.

Após empatar em 1 a 1 com o Marrocos na estreia, o Brasil tem o Haiti como próximo desafio. As equipes se enfrentam na próxima sexta (19), às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo C.