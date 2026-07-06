Zé Felipe xinga Vini Jr., critica seleção e depois apaga vídeos ao sentir vergonha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A eliminação da seleção brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo fez Zé Felipe voltar às redes sociais nesta segunda-feira (6), desta vez para admitir que se arrependeu das publicações feitas durante a madrugada.

O cantor contou que apagou os vídeos em que criticava a atuação da equipe e atacava o jogador Vinicius Junior, ex-namorado de sua ex-mulher, Virginia Fonseca.

Em uma sequência de stories, o sertanejo disse ter acordado envergonhado com o próprio comportamento após acompanhar a partida. "Acabei de acordar. Foi aquele tanto de emoção, tomei umas, ansioso, vendo o jogo. Acordei hoje, apaguei todos os vídeos que fiz ontem de madrugada. Vergonha", disse.

Na noite de domingo (5), Zé Felipe havia demonstrado irritação ao comentar um vídeo que mostrava Vini Jr. cumprimentando Erling Haaland, autor dos dois gols da vitória norueguesa por 2 a 1.

Na publicação, o cantor escreveu xingamentos direcionados ao atleta e ainda completou a sequência de ofensas com outra mensagem de teor ofensivo. Apesar de ter apagado os stories, os comentários permaneciam publicados até a manhã desta segunda (6).

Nos vídeos excluídos, o cantor também convocava torcedores brasileiros a lembrarem a trajetória vitoriosa da seleção. "A Argentina tem três mundiais, nós temos cinco. Eles roncam muito mais que nós, a gente tá muito bonzinho", disse.

Em seguida, marcou o perfil de Haaland e incentivou os seguidores a deixarem comentários na página do atacante com referências à história do futebol brasileiro.