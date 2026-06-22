Zagueiro titular da Alemanha sofre lesão no tornozelo e está fora da Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Titular da Alemanha, o zagueiro Nico Schlotterbeck sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo e está fora da Copa do Mundo.

Schlotterbeck sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do tornozelo esquerdo e deve ficar fora de ação por alguns meses. A informação foi divulgada pela Federação Alemã de Futebol, que também comunicou que ele seguirá com a delegação nos Estados Unidos apesar de não poder jogar.

A lesão aconteceu durante a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, no sábado. Schlotterbeck sentiu o problema ainda no primeiro tempo e continuou jogando até o intervalo. Ele foi substituído por Rüdiger na volta para a etapa final.

Schlotterbeck foi titular nos dois jogos da Alemanha nesta Copa até aqui. O defensor vinha de boa temporada pelo Borussia Dortmund e marcou um gol na vitória por 7 a 1 sobre Curaçao, na estreia alemã neste Mundial.

A Alemanha não pode convocar um novo jogador para o lugar do lesionado. O prazo máximo para troca de jogadores de linha na lista era até 24 horas antes da estreia na Copa. Apenas goleiros podem ser trocados durante o Mundial.

Sem Schlotterbeck, a Alemanha volta a campo na quinta-feira. Às 17h (de Brasília), os alemães encaram o Equador já com a classificação e o primeiro lugar do Grupo E garantidos.