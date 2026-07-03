Zagueiro inglês espera 'mão de Deus' a favor no retorno ao Azteca em Copas

(UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro inglês Marc Guehi fez um comentário inusitado em relação ao retorno da Inglaterra ao Estádio Azteca em Copas do Mundo após 40 anos. Em entrevista à ITV, o jogador relembrou o lance da "mão de Deus" e espera tê-la a seu favor desta vez.

O QUE ACONTECEU

Último jogo da Inglaterra em Copas no Azteca contou com gols icônicos de Maradona. Em 1986, Inglaterra e Argentina se enfrentaram pelas quartas de final, e os argentinos venceram por 2 a 1 com dois gols de Maradona.

No primeiro gol, a lenda argentina aproveitou bola mal afastada pela defesa e subiu para dividir a bola com o goleiro Shilton. O atacante não teve dúvidas e tocou com o braço na bola e abriu o placar. O segundo foi em uma arrancada lembrada até nesta sexta-feira (3) quando se fala em Copas.

Inglaterra quer ressignificar o estádio para a história da seleção. O entrevistador disse que jogadores da seleção de 86 da Inglaterra ainda "não se conformam" com esta partida e que seria a hora de "virar a página". Na resposta, o jogador relembrou a "mão de Deus" e desejou que a sorte mudasse de lado desta vez.

"Espero que a mão de Deus esteja a nosso favor desta vez", disse.

Técnico da Inglaterra quer "fazer as pazes" com o estádio. Thomas Tuchel também comentou sobre o histórico da seleção no Azteca e vê o confronto contra o México como o momento perfeito para reescrever a história. "Este é um grande momento para fazer as pazes com o estádio e dar a volta por cima. É um estádio icônico. É uma partida icônica jogar contra o México no México. Será contra o país inteiro, com a energia de todo o estádio no território deles", disse Tuchel.

Tuchel acredita que o karma vai estar a favor da Inglaterra. O treinador da seleção inglesa crê que a sorte e a justiça cármica estarão do lado inglês neste retorno ao Azteca.

Isso vai nos recompensar; vamos nos vingar. É o karma. O karma vai se voltar a nosso favor. Vamos dar a volta por cima. Thomas Tuchel

Inglaterra x México se enfrentam no domingo. O duelo válido pelas oitavas de final da Copa será às 21h (horário de Brasília).