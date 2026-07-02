Zagueiro é expulso com base na ‘Lei Vini Jr’

O zagueiro Piero Hincapié, do Equador, se tornou o segundo jogador a ser expulso pela "Lei Vini Jr." durante a Copa do Mundo. O caso aconteceu durante a derrota para o México por 2 a 0, nesta terça-feira (30), no estádio Azteca. A expulsão aconteceu nos acréscimos do segundo tempo. O zagueiro equatoriano tapou a boca para falar algo ao mexicano Santiago Giménez durante uma discussão.

O árbitro Slavko Vincic foi avisado pelo próprio jogador mexicano. Depois, ele foi chamado pelo VAR para ver o momento. Vincic expulsou Hincapié com o vermelho direto. O jogo foi encerrado pouco tempo depois, com vitória mexicana e vaga garantida nas oitavas de final.

Na primeira fase da Copa do Mundo, o meio-campista paraguaio Miguel Almirón também foi expulso pelo mesmo motivo no jogo contra a Turquia.