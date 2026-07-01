Zagueiro do Equador cobre a boca e é 2° expulso pela 'lei Vini Jr.' na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Piero Hincapié, do Equador, se tornou o segundo jogador a ser expulso pela "lei Vini Jr." durante a Copa do Mundo. O caso aconteceu durante a derrota para o México por 2 a 0, nesta terça-feira (30), no estádio Azteca.

O QUE ACONTECEU

A expulsão aconteceu nos acréscimos do segundo tempo. O zagueiro equatoriano tapou a boca para falar algo ao mexicano Santiago Giménez durante uma discussão.

O árbitro Slavko Vincic foi avisado pelo próprio jogador mexicano. Depois, ele foi chamado pelo VAR para ver o momento.

Vincic expulsou Hincapié com o vermelho direto. O jogo foi encerrado pouco tempo depois, com vitória mexicana e vaga garantida nas oitavas de final.

O caso de Hincapié é o segundo dentro da "lei Vini Jr." na Copa do Mundo. Na primeira fase, o meio-campista paraguaio Miguel Almirón foi expulso pelo mesmo motivo durante jogo contra a Turquia.

A regra não foi usada em lance envolvendo Bellingham. Durante Inglaterra 0 x 0 Gana, o inglês cobriu a boca ao falar com Jordan Ayew, mas o lance não foi analisado por não ter sido considerado parte de um conflito ou provocação. A "lei Vini Jr." só é aplicada durante discussões.

A nova regra tem sido aplicada na Copa. Ela foi debatida na última reunião da IFAB, órgão que define as regras do futebol, após o caso envolvendo Vini Jr. e Prestianni, durante jogo entre Real Madrid e Benfica, pela Champions League. Na ocasião, o argentino foi acusado de ter tapado a boca para fazer ofensas racistas ao brasileiro.

MÉXICO CLASSIFICADO

Assista aos melhores momentos da partida entre México 2 x 0 Equador

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O México foi letal no primeiro tempo e venceu o Equador por 2 a 0 para avançar. Quiñones e Jiménez, ambos na etapa inicial, fizeram os gols do jogo.

Agora, o México aguarda o vencedor de Inglaterra x RD Congo nas oitavas de final. Ingleses e congoleses se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 13h (de Brasília).