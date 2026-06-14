Zagueiro do Brasil na Copa do Mundo, Léo Pereira mudou após cirurgias plásticas

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Um dos zagueiros convocados para fazer parte da seleção brasileira na Copa do Mundo, Léo Pereira voltou a viralizar nas redes sociais devido a seu visual. Nos últimos anos, ele mudou muito por causa de procedimentos plásticos.

Fotos antigas do zagueiro voltaram a circular nas redes e renderam uma enxurrada de comentários. Ao todo, Léo Pereira realizou cerca de quatro processos, todos eles sem grande dificuldade.

Em 2021, o defensor do Flamengo realizou uma otoplastia, procedimento cirúrgico que altera o formato ou tamanho das orelhas. Além disso, adotou lentes dentárias e passou a usar barba.

Fora do futebol, Léo Pereira também é conhecido pelo seu relacionamento com a influenciadora Karoline Lima. Esse namoro lhe fez ter o apelido de "Karolino".