Zagueiro croata critica postura contra Portugal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vice-campeão da Copa com a Croácia em 2018, o zagueiro Dejan Lovren criticou a postura da seleção após a derrota para Portugal por 2 a 1, nesta quinta-feira (2), e que causou a eliminação do país na atual edição do Mundial.

O QUE ACONTECEU

Lovren detonou a pouca ofensividade da Croácia contra Portugal e citou a RD Congo, rival dos portugueses na fase de grupos. O zagueiro se aposentou da seleção em 2023, mas tem comentado a Copa na HRT, uma das principais emissoras de TV croatas.

"A Croácia não é um time que joga recuado e se defende. Não somos a RD Congo, com todo o respeito, então não deveríamos jogar de forma defensiva. Precisamos ser mais corajosos e jogar de maneira mais ofensiva", disse o jogador.

Citada por Lovren, a RD Congo segurou um empate por 1 a 1 com Portugal na primeira rodada da fase de grupos. Os portugueses largaram na frente, viram os congoleses empatarem, mas não conseguiram furar a retranca para saírem vencedores naquela ocasião.

O zagueiro criticou o sistema defensivo no lance do gol de Gonçalo Ramos, o da virada portuguesa. Na visão dele, é "inaceitável" que o atacante tenha conseguido cabecear a bola em meio a vários defensores.

"Dói. Sofrer um gol desses nos últimos cinco minutos é inaceitável, um jogador no meio de três, um cruzamento em que ninguém pulou junto... Não entendo. Fico enjoado quando vejo as imagens, Gonçalo pula sobre nossos três defensores que medem 1,90 de altura. Estou queimando por dentro", falou o zagueiro.

O defensor citou Modric. Para ele, o camisa 10 não merecia se despedir das Copas do Mundo desta maneira.

"Luka [Modric] não merecia isso, Kovacic, que fez um jogo fantástico, um dos melhores jogos da Croácia, também não merecia. Matanovi? trouxe energia vital, Petar Su?i? jogou muito bem. No fim, não merecemos", disse.

Lovren foi companheiro de alguns jogadores que jogaram na eliminação desta quinta-feira (2). O zagueiro defendeu a seleção croata entre 2009 e 2023, tendo disputado 78 jogos. Ele foi titular na campanha que terminou com o vice na Copa do Mundo de 2018 para a França e esteve presente no terceiro lugar conquistado no Mundial de 2022, no Qatar. Na última temporada, ele atuou pelo PAOK, da Grécia.

ELIMINAÇÃO DRAMÁTICA

A Croácia abriu o placar contra Portugal com gol de Perisic. O ala recebeu dentro da área já na etapa final e bateu cruzado para fazer 1 a 0.

Portugal empatou com gol de pênalti de Cristiano Ronaldo. O camisa 7 bateu no meio, e Livakovic caiu para o canto direito.

A virada portuguesa veio já perto dos acréscimos. Após cruzamento na área, Gonçalo Ramos apareceu no meio da defesa croata para cabecear e colocar Portugal em vantagem.

A Croácia teve um gol anulado praticamente no último lance. Após cruzamento na área, a bola resvalou no cabelo de Matanovic, bateu em Renato Veiga e sobrou para Pasalic. Ele só rolou, e Gvardiol marcou. O tento foi invalidade porque o sensor que fica na bola detectou o desvio em Matanovic, causando o impedimento de Pasalic na jogada.