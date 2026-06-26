Yamal tenta alcançar as estrelas da Copa em jogo decisivo contra Uruguai
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As principais estrelas do futebol mundial estão correspondendo às expectativas na Copa de 2026. Lionel Messi, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Erling Haaland brilharam intensamente nas rodadas iniciais, brindando os torcedores com lances geniais.
Até Cristiano Ronaldo, que começou apagado, acordou na segunda partida de Portugal e fez dois gols na goleada por 5 a 0 sobre o Uzbequistão. Agora é a chance de Lamine Yamal entrar nesse ritmo. A joia da Espanha tem sua grande chance nesta sexta-feira (26), às 21 horas (de Brasília), no jogo contra o Uruguai, em Guadalajara (México), no encerramento do grupo H.
PROBLEMAS FÍSICOS
O jovem craque do Barcelona teve a preparação para o Mundial prejudicada por uma lesão na coxa esquerda, o que o tirou dos amistosos preparatórios. Por conta disso, sua participação nas duas primeiras rodadas da Copa foi controlada pela comissão técnica espanhola.
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Na estreia, atuou por apenas 18 minutos vindo do banco e não conseguiu evitar o surpreendente empate por 0 a 0 contra Cabo Verde. No confronto seguinte, Yamal ganhou mais espaço: jogou por 45 minutos e deixou sua marca na goleada por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita. Ainda assim, a torcida da Fúria espera mais do astro, que tem potencial de sobra para ser o líder técnico do país na busca pelo título mundial.
O Lamine Yamal está supercontente, feliz e com gana de estourar na Copa. Ele sabe, e todos nós sabemos, do que é capaz destacou o atacante Nico Williams, grande parceiro da joia no ataque da Espanha.
DESTAQUES DA ESPANHA NA COPA
Por enquanto, o artilheiro isolado da Espanha no torneio é Oyarzabal, com dois gols, enquanto a dupla Rodri e Pedri mantem a regularidade no meio-campo. Está claro, porém, que nenhum deles carrega o mesmo poder de imprevisibilidade e decisão de Lamine Yamal.
Espero que ele brilhe o máximo que puder e seja o craque do campeonato completou Nico Williams, confiante no sucesso do companheiro.
Líder da chave, a Espanha precisa de um simples empate contra o Uruguai para avançar à fase 16-avos da Copa do Mundo. No entanto, a campeã europeia irá buscar a vitória para assegurar a primeira posição do grupo.