Yamal supera Mbappé e será o 3º mais jovem a disputar final de Copa do Mundo

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Lamine Yamal, mais uma vez, vai entrar para a história.

Por conta da vitória da Espanha por 2 a 0 sobre a França nesta terça-feira (14), ele se tornará o terceiro jogador mais jovem a disputar uma final de Copa do Mundo, atrás somente de Pelé, o recordista, e Giuseppe Bergomi. Kylian Mbappé, em 2018, era o terceiro.

Apesar de não ter feito gol, Yamal fez uma boa partida contra a França. Ele sofreu pênalti e até balançou a rede, mas foi assinalado impedimento.

O recorde de precocidade pertence a Pelé desde 1958. Com 17 anos e 249 dias, o Rei do Futebol se tornou campeão mundial quando o Brasil venceu a Suécia por 5 a 2, com dois gols dele. Caso faça um gol na final, Yamal se tornará também o segundo mais jovem a fazê-lo.

Em seguida, vem Giuseppe Bergomi, lateral-direito italiano também campeão do mundo, em 1982, quando tinha 18 anos e 174 dias. Mbappé estava com 19 anos e 207 dias quando foi campeão em 2018, contra a Croácia -ele fez o quarto gol da vitória francesa por 4 a 2.

O prodígio espanhol terá 19 anos e seis dias no domingo (19). O zagueiro Pau Cubarsí, que também é titular, deve igualmente superar o francês, já que terá 19 anos e 178 dias na final.

Yamal chegou à semifinal um dia depois de completar 19 anos. Dias antes, o atacante do Barcelona já havia entrado para outra lista histórica no torneio. Ao marcar contra a Arábia Saudita, na fase de grupos, passou a integrar o grupo dos dez jogadores mais jovens a marcar na história do Mundial, à frente de Lionel Messi, que fez seu primeiro gol em Copas em 2006.

Messi, que é o maior artilheiro da história da competição, com 21 gols, entrará em campo nesta quarta-feira (15) contra a Inglaterra.

Apesar da expectativa criada em torno de seu desempenho -ele só conta com um gol até aqui neste Mundial-, Yamal minimizou as cobranças antes da partida contra a França.

"É apenas futebol. Somos os atuais campeões da Europa e vamos jogar como sempre fazemos", afirmou.

Nas redes sociais, Yamal já havia feito provocações por conta da partida. Ele inclusive postou fotos em que lembrava vitórias da Espanha contra a França, por 2 a 1 na semifinal da Eurocopa de 2024 e por 5 a 4 na semifinal da Liga das Nações da Uefa de 2025.

O jovem também não se acanhou antes da partida. "Se alguém pode eliminar a seleção francesa, somos nós", disse.

A Espanha volta à final da Copa do Mundo pela primeira vez desde o título conquistado em 2010. A seleção aguarda o vencedor da partida entre Inglaterra e Argentina.

A final será no domingo, às 16h (de Brasília), em Nova Jersey.