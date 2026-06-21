Yamal supera marca de Messi, e Espanha mostra força na Copa com 4 a 0 em cima da Arábia Saudita

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A Espanha não deu margem para uma nova surpresa. Depois do empate sem gols com Cabo Verde na estreia, a seleção europeia entrou em campo acelerada neste domingo (21) e goleou a Arábia Saudita por 4 a 0 sem dar margem para reação.

O resultado colocou a Espanha provisoriamente na liderança do Grupo H da Copa do Mundo com quatro pontos.

Os gols foram marcados por Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, duas vezes, e Hassan Tambakti, contra, após finalização de Marc Cucurella.

O primeiro deles teve peso histórico. Aos 18 anos e 343 dias, Yamal se tornou o oitavo jogador mais jovem a marcar em Copas do Mundo e ultrapassou Lionel Messi no ranking.

O argentino tinha 18 anos e 357 dias quando fez seu primeiro gol em Mundiais, na vitória por 6 a 0 sobre Sérvia e Montenegro, em 2006. O líder da estatística é Pelé, com 17 anos e 239 dias em 1958.

Esse gol também interrompeu uma seca espanhola em Mundiais, já que a seleção estava há 299 minutos sem marcar no torneio, um jejum histórico. O último havia sido feito aos 11 minutos do primeiro tempo contra o Japão, em 2022, depois as partidas contra Marrocos (2022), que foi à prorrogação, e Cabo Verde (2026) e os dez minutos iniciais contra a Arábia Saudita.

"É muito especial. Sempre sonhei em disputar uma Copa do Mundo, e poder marcar no meu primeiro jogo é um sonho. A última Copa eu assisti da sala de aula", disse Yamal à DAZN.

Por outro lado, Yamal não é o mais jovem a marcar nesta Copa. Ibrahim Mbaye, com 18 anos e 143 dias, deixou o dele na derrota de Senegal para a França por 3 a 1.

Entre os espanhóis, Yamal passou a ocupar a segunda posição da lista histórica. Está atrás apenas de Gavi, que marcou aos 18 anos e 110 dias na goleada por 7 a 0 sobre a Costa Rica, na Copa do Qatar.

Escalado como titular após iniciar o torneio no banco enquanto se recuperava de uma lesão muscular, o atacante precisou de apenas nove minutos para deixar sua marca. Oyarzabal cruzou rasteiro da esquerda e encontrou Yamal livre no segundo poste. O camisa 19 apareceu em velocidade para empurrar a bola para as redes.

O gol abriu caminho para uma atuação dominante da Espanha. Aos 20 minutos, após cobrança de escanteio, a defesa saudita afastou mal, Dani Olmo finalizou cruzado e Oyarzabal aproveitou a sobra para ampliar.

A Arábia Saudita, que havia empatado por 1 a 1 com o Uruguai na estreia, mal teve tempo para reagir. Dois minutos depois, Pedro Porro cruzou, Cucurella recolocou a bola na área e Oyarzabal marcou novamente.

O atacante ainda acertou o travessão antes do intervalo diante de uma defesa saudita que passou boa parte do primeiro tempo tentando conter a pressão espanhola.

Com a partida praticamente resolvida, Yamal não voltou para o segundo tempo. O quarto gol saiu logo no início da etapa final. Após cobrança de escanteio, Cucurella finalizou, o goleiro defendeu e a bola desviou em Tambakti antes de entrar.

Após a partida, Oyarzabal comemorou a vitória e também seu próprio jogo, com dois gols e uma assistência, além de uma bola no travessão. Ele havia sido criticado pelo jogo ruim na partida contra Cabo Verde, mas disse não ter sentido.

"Feliz por ter conseguido ajudar a equipe. No outro dia toquei menos na bola e participei menos do jogo. (...) Não, porque eu sempre me senti querido e valorizado. Pelos companheiros, pelo treinador e pelas pessoas do dia a dia. É isso que eu levo comigo. No futebol, sempre haverá comentários."

A segunda rodada do Grupo H será completada ainda neste domingo com o confronto entre Uruguai e Cabo Verde. Como todas as seleções empataram na estreia, nenhuma equipe poderá se classificar antecipadamente.

A rodada final será disputada na sexta-feira (26). A Espanha enfrentará o Uruguai, enquanto a Arábia Saudita jogará contra Cabo Verde. As duas partidas ocorrerão às 21h.