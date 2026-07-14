Yamal ironiza críticas sobre seu desempenho na Copa

ARLINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Lamine Yamal concedeu, na tarde de segunda-feira (13), uma concorrida entrevista no AT&T Stadium, em Arlington, palco da partida da Espanha contra a França na terça (14). No dia em que completou 19 anos, entre risos espontâneos e afetados sorrisos irônicos, apontou o confronto, pelas semifinais da Copa do Mundo, como o mais importante de sua carreira.

O atacante voltou, a seu estilo, a demonstrar confiança no próprio taco. Questionado por ter apenas um gol no torneio até aqui -contra, por exemplo, oito de Kylian Mbappé, seu adversário da vez-, adotou um tom sarcástico. Diante de repetidas perguntas sobre a pressão do momento, respondeu que não há.

"Vocês mesmo dizem que não estou no melhor nível. Então, não têm que esperar nada de mim. Mas estou seguro de que amanhã vai ser um dia especial", avisou.

"Como digo sempre, creio que há situações muito mais difíceis na vida do que uma partida de futebol. Então, sempre penso em ficar tranquilo, que nada vai acontecer. No final, é uma partida, são jogadas. Depois, cada um vai seguir com sua vida. Estou tranquilo, em paz", acrescentou.