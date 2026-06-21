Yamal explica semblante 'triste' em treino na Copa: 'Noite no videogame'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O semblante de Lamine Yamal nos treinos da Espanha antes do duelo com a Arábia Saudita virou assunto na imprensa espanhola, mas o atacante tratou de minimizar o episódio com uma resposta curiosa.

Questionado sobre o semblante "sério, triste", o atacante do Barcelona respondeu que o motivo era o sono por ter jogado videogame de madrugada. Lamine Yamal ainda sugeriu que alguns jornalistas tenham inventado coisas "apenas para ter o que dizer", em entrevista à emissora espanhola RTVE.

"Eu entendo que o trabalho dos jornalistas é falar sobre algo, e quando não há nada para contar, talvez seja preciso inventar alguma coisa. Entendo perfeitamente, mas eu passei a noite toda jogando videogame e estava com sono", disse Lamine Yamal, em entrevista à RTVE.

Yamal disse ter vontade de enfrentar Messi na Copa do Mundo. O atacante não mostrou medo diante da atuação histórica do camisa 10 da Argentina contra a Argélia -com três gols marcados na vitória por 3 a 0, pelo Grupo I- e declarou: "no fim, para ganhar o Mundial, temos que vencer os melhores."

Jovem do Barcelona também rejeitou comparações com outras estrelas do torneio. "Meu estilo de jogo é outro. Eu quero aproveitar, vencer. Não quero fazer 16 gols e ser eliminado nas semifinais. Não é isso que eu procuro", disse após estreia decepcionante da Espanha, com empate por 0 a 0 contra Cabo Verde.

Yamal reforça a Espanha como titular

Titular, mas 90 minutos ainda não. Lamine Yamal será titular contra a Arábia Saudita, mas disse não estar pronto para atuar o jogo todo. "Estou preparado para o que o mister (treinador) quiser, mas não estou para um jogo inteiro."

Seleção espanhola enfrenta a Arábia Saudita, neste domingo (21), às 13h (de Brasília). O duelo pelo Grupo H é no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Espanha busca reabilitação na Copa do Mundo após estreia frustrante. A seleção espanhola empatou sem gols com Cabo Verde na estreia, fazendo do goleiro Vozinha um dos heróis da primeira rodada da Copa.

Grupo H

Uruguai - 1 ponto (1 gol marcado)

Arábia Saudita - 1 ponto (1 gol marcado)

Espanha - 1 ponto (0 gol)

Cabo verde - 1 ponto (0 gol)