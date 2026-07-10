Yamal diz que semifinal contra França será jogo dos melhores times da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a classificação sobre a Bélgica nesta sexta-feira (10), o craque espanhol Lamine Yamal afirmou que o confronto entre Espanha e França, pela semifinal da Copa do Mundo, colocará frente a frente as duas melhores seleções do torneio. O jogo está marcado para terça-feira (14), às 16h.

Eleito o melhor em campo na vitória pelas quartas de final, Yamal descartou que a seleção comandada por Luis de la Fuente enfrentará a França com medo. "Se alguém pode eliminar a seleção francesa, somos nós."

O jogador também projetou o que espera da partida. "Espero a França atacando, mas não durante todo o jogo. Acho que nenhuma seleção vai jogar o tempo todo no ataque. Sabemos que os franceses têm qualidade e bom nível físico, mas jogaremos da maneira que sabemos e tentaremos manter a posse da bola", afirmou a jornalistas.

"Há duas opções: ou eles chegam à terceira final seguida de Copa do Mundo, ou nós os vencemos pela terceira vez consecutiva. Vamos ver o que acontece. Não temos medo nenhum", acrescentou.

O jogador do Barcelona faz referência ao histórico recente do confronto, desfavorável para a França. Os espanhóis venceram por 5 a 4 na Nations League de 2025 e por 2 a 1 na Eurocopa de 2024, conquistada pela própria seleção espanhola.

Na semana passada, antes do confronto com a Áustria pela fase de 32 equipes, Yamal já havia discordado de quem apontava a França como favorita.

"A França, por exemplo, não é melhor que a Espanha. Eles não ganharam da gente [na Eurocopa], então não podem ser melhores", disse em entrevista ao programa espanhol "El Partidazo", da rádio Cope.

Desta vez, a Espanha chega para o confronto após se classificar contra Áustria, Portugal e Bélgica. Os franceses passaram por Suécia, Paraguai e Marrocos no torneio.