Yamal completa 19 anos com mais prestígio do que colegas de Mundial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chegar aos 19 anos como a referência de uma grande seleção é algo destinado apenas para os melhores jogadores do mundo. E quando isso acontece dentro de uma Copa do Mundo? Bem, significa também que os astros estavam perfeitamente alinhados com a agenda quadrienal do sr. Gianni Infantino.

É o caso do jovem adulto Lamine Yamal, da Espanha, que completa 19 primaveras (ou verões) em plena véspera de semifinal da Copa nos Estados Unidos (terra em que ainda pode ser chamado de "teen"). Na terça-feira (14), um dia após soprar as velinhas, Yamal terá como presente a partida contra a favorita França. Aliás, melhor não chamar o rival de favorito na frente do rapaz.

"A França não é melhor que a Espanha. Eles não ganharam da gente, não podem ser melhores", comentou à rádio Cope. Mas se o Messi de 19 anos era banco de Riquelme e o Cristiano Ronaldo da mesma idade tinha que aguentar Figo com a camisa 7, Yamal se destaca na Fúria desde os 17 anos.

Em 2024, quando a Espanha enfrentou a França na semifinal da Euro, Yamal fez o gol do empate e iniciou a jogada da virada. No jogo do título, fez a assistência para o primeiro gol, de Nico Williams.

Yamal parece ainda buscar a melhor forma nos EUA. O meia-atacante chegou contundido e está mais efetivo a cada jogo. Seu único gol no torneio foi na goleada por 4 a 0 diante da Arábia Saudita, quando saiu no intervalo.

O gol com 18 anos e 343 dias entrou para o top 10 dos mais jovens (em oitavo) nas Copas, à frente de Messi (nono) e atrás do líder Pelé, que marcou com 17 anos e 239 dias (em 1958, contra o País de Gales).

Confira onde estavam outros craques da Copa aos 19 anos.

CRISTIANO RONALDO

Quando fez 19 anos, em 2004, Cris Ronaldo ainda dava seus primeiros passos no Manchester United. Aliás, foi sir Alex Ferguson que o convenceu a usar o mítico número 7 no clube. Os principais atacantes daquele time eram Van Nistelrooy e Wayne Rooney.

Mas na seleção portuguesa, CR tinha que se contentar em ser o 17 -7 era a camisa de Figo, estrela do time. Na Eurocopa de 2004, com Luiz Felipe Scolari de técnico, Cris virou titular, mas perdeu na estreia e na decisão para a Grécia.

Sua primeira Copa foi só em 2006, com 21 anos -e, novamente, sob comando de Felipão e na sombra de Figo. Cristiano encerrou o Mundial com um golzinho, marcado na fase de grupos.

ERLING HAALAND

Hoje com 25 anos, o norueguês é praticamente um idoso se comparado à primeira Copa de outros coleguinhas. O Haaland de 19 anos não tinha (ou não podia ter) ambições com sua seleção.

Com 19 anos, no Red Bull Salzburg, marcou 16 gols em 14 jogos do Campeonato Austríaco, o suficiente para ser transferido no fim do ano para o alemão Borussia Dortmund. Seu primeiro gol com a camisa da Noruega foi em 2020, já com 20 anos. A Copa do Mundo de 2026 foi sua primeira grande competição pelo país.

HARRY KANE

A vida futebolística não foi fácil para o jovem Harry. O jogador da base do Tottenham vivia uma jornada de empréstimos. Aos 19, em 2012, passou pelo Norwich; no ano seguinte, no Leicester. O centroavante só se destacou nos Spurs em 2014, com 21 aninhos.

Assim, a primeira Copa de Kane veio apenas em 2018, com quase 25 anos. O camisa 9 fez valer o atraso e saiu como artilheiro, com 6 gols.

KYLIAN MBAPPÉ

Assim como Yamal, o maior artilheiro da história da França foi beneficiado pelo calendário quadrienal e estava com 19 anos e meio na Copa da Rússia, em 2018.

Àquela altura, Mbappé era uma das principais estrelas do país, protagonista de uma transferência milionária do Monaco para o PSG em 2017. No novo clube, usava a camisa 7 -a 10 era de Neymar.

No Mundial, foi titular de um time que tinha Giroud e Griezmann como referências. Contra a Argentina, nas oitavas, fez dois gols no 4 a 3. Na final, contra a Croácia, mais um. No total, foram 4 gols em sua primeira Copa antes dos 20 anos.

MESSI

Assim como Yamal, Messi completou 19 anos em uma Copa, no distante 2006. E também como o espanhol, marcou seu primeiro gol (e único no Mundial, contra Sérvia e Montenegro) alguns dias antes do aniversário. A diferença é que o jovem Messi era reserva naquela Argentina, que tinha Riquelme como camisa 10.

No dia de soprar as velinhas, ganhou alguns minutos em campo na vitória contra o México, nas oitavas de final. Foi só na temporada seguinte que Messi assumiu o protagonismo do Barcelona, com Ronaldinho, seu antigo ídolo, em baixa no clube.

NEYMAR

Aos 19 anos, em 2011, Neymar foi o craque que levou de volta o Santos às grandes conquistas. Mas o astro não conseguiu convencer o professor Dunga de que poderia ser relevante no ano anterior, na Copa de 2010. Pouco depois do Mundial, Mano Menezes assumiu a vaga de Dunga e convocou Neymar para um amistoso contra os EUA.

A partir dali, o jogador se tornou a referência da seleção, mas só disputou a primeira Copa com 22 anos, no Brasil, em 2014.