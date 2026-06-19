Wilton Pereira Sampaio é escalado para apitar Noruega x Senegal na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa definiu que o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio será o responsável por apitar o confronto entre Noruega e Senegal, na próxima segunda-feira (22), às 21h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo.

O QUE ACONTECEU

Wilton será auxiliado pelos também brasileiros Bruno Pires e Bruno Boschilia. O VAR não foi divulgado pela Fifa.

O trio de arbitragem já esteve em ação nesta Copa do Mundo. Eles foram os responsáveis pela arbitragem no jogo de abertura, entre México e África do Sul, com vitória mexicana por 2 a 0. Naquele duelo, Wilton expulsou três jogadores.

O árbitro goiano é o primeiro do Brasil a apitar dois jogos nesta Copa do Mundo. O catarinense Ramon Abatti Abel comandou Bélgica 1 x 1 Egito, e Raphael Claus será o juiz de Espanha x Arábia Saudita na 2ª rodada.

Noruega e Senegal estão em situações opostas no Grupo I. Os noruegueses venceram o Iraque por 4 a 1 na estreia e lideram a chave. Os senegaleses, por outro lado, foram derrotados pela França por 3 a 1 e estão em terceiro, ainda zerados em pontos.