Wilton Pereira Sampaio apitará Holanda e Marrocos pelo mata-mata da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro Wilton Pereira Sampaio foi escalado para apitar o confronto da fase de 32 entre Holanda e Marrocos. A partida será disputada na segunda-feira (29), às 22h.

Será o terceiro jogo do árbitro na Copa do Mundo da América do Norte. Antes, ele comandou a estreia entre México e África do Sul, vencida pelos mexicanos por 2 a 0, com direito a três cartões vermelhos.

Wilton também apitou a vitória da Noruega por 3 a 2 sobre Senegal.

No duelo eliminatório, o árbitro terá o auxílio dos também brasileiros Bruno Pires e Bruno Boschilia como árbitros assistentes.

Marrocos se classificou na segunda colocação do Grupo C, o do Brasil, com sete pontos. A seleção estreou com empate diante da equipe brasileira, venceu a Escócia por 1 a 0 na segunda rodada e encerrou a fase de grupos com triunfo por 4 a 2 sobre o Haiti.

A Holanda avançou na liderança do Grupo F, também com sete pontos. A equipe empatou com o Japão na estreia e derrotou Suécia e Tunísia nas rodadas seguintes.

As seleções já se enfrentaram em Copas do Mundo uma vez, na edição de 1994, também disputada nos Estados Unidos.

Em partida válida pela fase de grupos, a Holanda venceu por 2 a 1. Naquele Mundial, Marrocos foi eliminado sem somar pontos, enquanto os holandeses chegaram às quartas de final, quando caíram para o Brasil.

Quem avançar enfrentará, nas oitavas de final, o vencedor do confronto entre África do Sul e Canadá.