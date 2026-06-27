Wilton apita seu sétimo jogo em Copas e iguala recorde de Simon

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Wilton Pereira Sampaio foi escalado neste sábado (27) para a partida entre Holanda x Marrocos e fará sua 7ª partida em Copas do Mundo, empatando com Carlos Eugênio Simon como o brasileiro que mais apitou na história do torneio.

Wilton apitou a abertura da Copa. O brasileiro foi o escolhido para apitar México x África do Sul e chamou a atenção por expulsar três jogadores, dois sul-africanos e um mexicano. A sua arbitragem no jogo foi elogiada. Ele também apitou Noruega 3 x 2 Senegal e, ao contrário da abertura, não aplicou cartões nem vermelhos, nem amarelos.

Árbitro está em sua segunda Copa. Sua estreia em Copas foi em 2022, quando apitou Holanda 2 x 0 Senegal. Além desta partida, ele apitou outras três: Polônia 2 x 0 Arábia Saudita, Holanda 3 x 1 EUA e França 2 x 1 Inglaterra.

Wilton iguala o recorde de Carlos Simon. Aos 44 anos, ele empata com Simon com sete jogos em Copas. A diferença é que Wilton precisou de uma Copa a menos. Simon apitou em 2002, 2006 e 2010.

Este é o segundo recorde alcançado por Wilton. Na Copa de 2022, o juiz empatou com José Roberto Wright (1990) como o brasileiro que mais apitou jogos na mesma Copa do Mundo.