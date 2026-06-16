Vozinha repete surpresa individual na fase de grupos de Copas recentes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O goleiro Vozinha, da seleção de Cabo Verde, fez sete defesas no empate contra a Espanha, na última segunda-feira (15), e garantiu o primeiro ponto do país africano em Copas do Mundo.

A atuação do arqueiro ganhou destaque na imprensa internacional, com pelo menos quatro defesas difíceis. Aos 40 anos e com o valor de mercado mais baixo da equipe, Vozinha passou de 50 mil seguidores, no Instagram, para mais de 10 milhões um dia depois do jogo.

Edições passadas do mundial da Fifa também contaram com atuações individuais que surpreenderam torcedores durante a fase de grupos do torneio.

Em 2010, o jogo de estreia da Copa da África do Sul foi marcado pelo gol do ponta-esquerda Siphiwe Tshabalala para os anfitriões, no empate por 1 a 1 contra a seleção do México.

Hoje aposentado, o atacante ganhou a simpatia de torcedores com a dancinha de comemoração, após o chute cruzado que acertou o ângulo esquerdo da meta mexicana.

Nos jogos seguintes, os sul-africanos perderam do Uruguai e venceram a França. Encerraram a fase de grupos com a mesma pontuação do México. No entanto, foram desclassificados pelo saldo de gols.

Já quem assistiu aos jogos do Equador na Copa de 2014 só viu gols de um jogador: Enner Valencia. O atacante, à época com 24 anos, encerrou a fase de grupos do torneio sediado no Brasil com três gols anotados -contra Suíça e Honduras.

Em 2026, Valencia disputa o mundial da Fifa pela terceira vez e é o maior artilheiro da seleção equatoriana de todos os tempos.

A Copa da Rússia em 2018 também teve atuações inesperadas. A primeira, de um goleiro, contribuiu para eliminar a Alemanha ainda na fase de grupos. Jo Hyeon-woo, da Coreia do Sul, fechou o gol na vitória da equipe asiática por 2 a 0 contra a seleção tetracampeã de Manuel Neuer, Toni Kroos e Marco Reus.

A outra veio dos anfitriões. O ponta-esquerda Denis Cheryshev, à época no Villarreal, da Espanha, marcou três gols na fase de grupos -contra Arábia Saudita e Egito. O atacante russo ainda anotou um golaço no empate com a Croácia por 2 a 2, nas quartas de final. A Rússia acabou eliminada nos pênaltis.

Nas próximas rodadas da Copa do Mundo 2026, Cabo Verde enfrenta as seleções de Uruguai e Arábia Saudita, que empataram em 1 a 1 na última segunda-feira. As quatro equipes do grupo H somam um ponto cada.