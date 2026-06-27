Vozinha não é vazado de novo e iguala marca de duas lendas na Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A classificação histórica de Cabo Verde para o mata-mata da Copa do Mundo após o 0 a 0 com a Arábia Saudita fez Vozinha atingir uma marca que somente duas lendas haviam conseguido antes em Mundiais.

Aos 40 anos, o goleiro de Cabo Verde não foi vazado em dois jogos nesta Copa do Mundo. O camisa 1 não foi batido nos empates por 0 a 0 com a Espanha e com a Arábia Saudita. O Uruguai, no empate por 2 a 2, foi o único que vazou o cabo-verdiano.

Esta é apenas a terceira vez que um goleiro já quarentão consegue tais números dentro de uma mesma edição de Copa. Os dados são da Opta.

Vozinha entra para uma lista que tinha apenas o italiano Dino Zoff e o inglês Peter Shilton. O primeiro ficou duas partidas sem sofrer gols depois dos 40 anos na Copa de 1982, durante as duas vitórias da Itália sobre a Polônia naquele Mundial. O segundo passou sem ser vazado nas partidas da Inglaterra contra Holanda, Egito e Bélgica na edição de 1990.

Vozinha atinge marca na sua primeira participação em Copas. O goleiro foi um dos líderes na campanha que levou Cabo Verde ao seu primeiro Mundial e se tornou símbolo da classificação heroica ao mata-mata principalmente por ajudar a segurar o 0 a 0 com a Espanha na primeira rodada.

O goleiro se tornou um fenômeno nas redes sociais. Já são mais de 17 milhões de seguidores -ele chegou à Copa com cerca de 50 mil.

Com Vozinha, Cabo Verde tenta ampliar ainda mais sua história na Copa contra a Argentina. As seleções vão se enfrentar pela segunda fase da competição na próxima sexta-feira, às 19h (de Brasília), em Miami.