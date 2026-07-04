Vozinha faz contra Messi duelo memorável em Cabo Verde 2 x 3 Argentina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogo entre Argentina e Cabo Verde nesta sexta-feira (3), válido pela fase de 32 seleções da Copa do Mundo de 2026, teve um elemento extra: o duelo entre o atacante multicampeão Lionel Messi e o goleiro Vozinha.

O astro do Inter Miami tem valor de mercado 300 vezes maior que o do goleiro sensação deste Mundial.

Entre no grupo FolhaStats Confira a tabela da Copa Segundo o site Transfermarkt, o argentino de 39 anos vale atualmente 15 milhões de euros (R$ 89 milhões), ante os 50 mil euros (R$ 297 mil) estimados para o cabo-verdiano de 40 anos.

Vozinha é oitavo jogador mais velho desta edição do torneio.

O gol marcado por Messi aliado ao placar (3 a 2) que deu à Argentina a classificação poderiam sugerir vantagem desproporcional do maior artilheiro dos Mundiais sobre o guarda-metas.

No entanto, foram oito defesas de Vozinha debaixo da trave de Cabo Verde e outras três saídas do gol bem-sucedidas para abafar as investidas dos tricampeões.

Nesse último quesito, houve 100% de aproveitamento por parte do arqueiro, segundo o Sofascore, site de dados e estatísticas de atletas e competições esportivas.

Messi arriscou nove chutes durante a partida, com seis chegando ao alvo --cinco foram bloqueados pelo guarda-redes de Cabo Verde e uma se converteu em gol.

O camisa 10 perdeu uma chance que não costuma desperdiçar, de frente para o arqueiro e na marca do pênalti. Vozinha levou a melhor.

Das quatro faltas cobradas pelo astro da alviceleste, três foram paradas por Vozinha e uma ficou na barreira montada pelo goleiro.

Aos 26 minutos da segunda etapa, os argentinos tiveram a melhor chance em bola parada, na boca da grande área. Messi partiu para a bola e, de perna esquerda, inverteu o lado da batida, mirando o canto direito da meta.

Vozinha, ainda próximo da trave esquerda, orientava os jogadores da barreira e foi pego de surpresa pelo chute. Deu três passos e esticou-se no ar até espalmar a bola, que já caía em direção ao gol, mandando-a para escanteio.

Apesar da atuação aguerrida, Vozinha e os outros dez jogadores de Cabo Verde em campo não impediram a eliminação diante da atual campeã da Copa. Os argentinos pegam o Egito, pelas oitavas de final, na próxima terça-feira (7), às 13h, em Atlanta.

Cabo Verde se despede da primeira participação no Mundial da Fifa caindo ante uma potência do futebol mundial. A campanha foi de três empates e uma derrota, na prorrogação.

Os cabo-verdianos terminaram o torneio com quatro gols marcados, mais do que Austrália (3), Uruguai (3), Coreia do Sul, (2), Equador (2), África do Sul (2) e Escócia (2) -todos já eliminados e considerados mais fortes que a seleção africana.