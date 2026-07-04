Vitória sofrida da Argentina sobre Cabo Verde evita uma das maiores zebras das Copas, afirmam jornais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cabo Verde impôs dificuldades à Argentina de Lionel Messi. Eliminada por 3 a 2 na prorrogação nesta sexta-feira (3), a seleção africana fez os atuais campeões mundiais flertarem com uma das maiores zebras da história das Copas.

A avaliação é de jornais internacionais, que classificaram a campanha da estreante em Mundiais como histórica. A classificação da Argentina para as oitavas de final, por outro lado, foi vista como "sofrida".

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats Para os veículos, a seleção sul-americana encontrou dificuldades para se impor diante de um adversário organizado defensivamente.

O jornal cabo-verdiano O País afirmou que a seleção do goleiro Vozinha protagonizou uma exibição memorável diante da Argentina e vendeu caro a derrota.

"Num duelo intenso e de alto nível competitivo, os Tubarões Azuis demonstraram enorme personalidade, nunca se intimidaram perante Messi e companhia e foram derrotados apenas na prorrogação", escreveu.

A Nação, outro jornal do país africano, também destacou a campanha da seleção e a atuação do goleiro Vozinha, um dos destaques do Mundial.

"Apesar da derrota, o time voltou a surpreender o mundo com uma exibição de luxo, chegando a empatar o jogo na prorrogação."

Entre os jornais argentinos, o Olé definiu a vitória como mais sofrida do que o esperado. Para o veículo, embora Espanha e Uruguai tivessem enfrentado dificuldades contra Cabo Verde, o desempenho da seleção africana surpreendeu.

"A Scaloneta vinha fazendo uma Copa do Mundo que não indicava que precisaria de 120 minutos para vencer, nem de um Dibu Martínez salvando um mano a mano na pequena área no fim, nem do time inteiro recuado na defesa", afirmou o diário.

"Miami mostrou o quanto uma Copa do Mundo é exigente. Um dia ruim pode mandar você de volta para casa", acrescentou o Olé.

Para o La Nación, a Argentina esteve perto da eliminação em uma sofrida vitória por 3 a 2. O jornal afirma que a equipe dominou a posse de bola, mas esbarrou na organização defensiva de Cabo Verde, que a obrigou a circular a bola sem conseguir criar muitas oportunidades. "Quando a partida parecia travada, apareceu Messi."

O veículo resumiu a atuação da equipe como uma classificação conquistada "com sofrimento, mas também com respostas nos momentos decisivos", após superar "um teste inesperadamente complexo".

Entre os veículos de outros países, o tom foi mais crítico. Para The Athletic, plataforma esportiva do New York Times, Lionel Messi e a Argentina evitaram uma das maiores zebras da história dos mata-matas de Copas do Mundo ao derrotar Cabo Verde.

"Cabo Verde, de maneira notável, deu um susto real aos sul-americanos. Uma das maiores zebras da história das Copas pareceu possível durante alguns momentos, e isso inevitavelmente levanta questionamentos sobre a Argentina."

The Athletic destacou que o desempenho desperta dúvidas sobre um eventual confronto com a França, em uma possível reedição da final da Copa do Mundo do Qatar, em 2022.

"A equipe relaxou diante da possibilidade de uma humilhação. Flertou com ela. No fim, apenas um gol contra separou os dois times na vitória por 3 a 2. [...] Tudo isso faz pensar: o que a França faria com essa seleção argentina?"

O L'Équipe, da França, afirmou que os argentinos não conseguiram apresentar um desempenho compatível com o de um campeão mundial durante boa parte da partida.

"Diante de um adversário com um plano de jogo mais defensivo, [a seleção argentina] não conseguiu acelerar o jogo, impor ritmo, mostrar criatividade para desmontar o bloco adversário, enfim, assumir uma postura de protagonista."