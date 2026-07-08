Virada como a da Argentina sobre o Egito aconteceu só 6 vezes nas 23 edições de Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Comandada por Lionel Messi, a Argentina conseguiu uma virada sobre o Egito nesta terça-feira (7) poucas vezes vista na história do mata-mata das Copas do Mundo.

A seleção de Mohamed Salah abriu 2 a 0 sobre os argentinos, em Atlanta (EUA), aos 22 minutos do segundo tempo. Passados 12 minutos, a seleção alviceleste diminuiu, aos 34min, e empatou, aos 38min.

Cristian Romero foi o autor do primeiro gol, e Messi anotou na sequência. Nos acréscimos, Enzo Fernández selou a virada que garantiu a Argentina nas quartas de final do Mundial da Fifa.

Os argentinos enfrentarão a Suíça, que eliminou a Colômbia nos pênaltis em Vancouver (Canadá), também nesta terça-feira (7).

Em 23 edições de Copas do Mundo --contando a deste ano--, o feito dos argentinos diante do Egito foi replicado em seis oportunidades. Em outras duas, o placar revertido era ainda maior.

Alemanha e Bélgica foram as únicas seleções que, mais de uma vez, lograram virada após sair perdendo de 2 a 0. No caso dos belgas, as duas conquistas são recentes: uma neste ano, na fase de 32, contra o Senegal; a outra em 2018, diante do Japão, pelas oitavas de final do torneio. Em ambos os duelos, os Diabos Vermelhos venceram pelo placar de 3 a 2.

Há 56 anos, os alemães construíram o mesmo resultado que os belgas, mas diante da Inglaterra, nas quartas de final no Mundial do México (1970). A primeira vez aconteceu na Suíça (1954), nada menos do que na final da competição, contra a então favorita Hungria de Ferenc Puskás.

O Brasil tem uma virada em partida eliminatória de Copas depois de o adversário ter a vantagem de dois gols: aconteceu há 88 anos, na França. Em 1938, a seleção brasileira goleou a Suécia, na disputa pelo terceiro lugar, e fechou o placar em 4 a 2.

Duas seleções reverteram placares ainda mais adversos no mata-mata: Áustria e Portugal são donas de viradas depois de estarem perdendo por 3 a 0 em jogos eliminatórios de Mundial.

O episódio envolvendo os austríacos até hoje é o jogo com mais gols em Copas do Mundo, com 12. Os suíços, donos da casa em 1954, marcaram três vezes em 19 minutos do jogo válido pelas quartas de final. A Áustria começou a reagir em seguida, marcando cinco vezes até os 34 minutos da primeira etapa. O placar terminou 7 a 5 para a Áustria.

Em partida das quartas de final do Mundial da Inglaterra, em 1966, os norte-coreanos ficaram confortáveis no placar diante dos portugueses. Depois dos 3 a 0, os asiáticos viram o craque lusitano Eusébio anotar quatro vezes --o chamado pôquer-- e José Augusto fechar a goleada por 5 a 3.