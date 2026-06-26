Vinicius Junior iguala Neymar de 2014 e disputa artilharia da Copa

SÃO PAULO, SP E RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Com quatro gols em três partidas disputadas nesta Copa do Mundo de 2026, Vinicius Junior já supera a marca dos artilheiros brasileiros dos dois últimos Mundiais.

Em 2022, no Qatar, o principal nome na artilharia da seleção foi Richarlison, com três gols -na ocasião, Neymar fez dois e o próprio Vinicius anotou seu primeiro gol na competição.

Quatro anos antes, na Rússia, a artilharia foi ainda pior. Philippe Coutinho e Neymar empataram com dois gols cada um.

Nas duas ocasiões, o Brasil fez cinco partidas e foi eliminado nas quartas de final: em 2018, contra a Bélgica, e em 2022, diante da Croácia (nos pênaltis).

É preciso voltar para a Copa anterior, em 2014, em solo brasileiro, para encontrar algum jogador da seleção com a mesma marca de Vini. E foi Neymar, que só jogou cinco partidas, se contundiu e não participou da fatídica semifinal, com derrota para a Alemanha por 7 a 1 no Mineirão.

No Mundial da África do Sul, em 2010, Luís Fabiano fez 3 antes da eliminação contra a Holanda, mais uma vez na fase de quartas de final.

Só no Mundial de 2002, quando a seleção conquistou o pentacampeonato na Coreia do Sul e no Japão, algum brasileiro passou de quatro gols. Na ocasião, Ronaldo Fenômeno foi o artilheiro de toda a competição, com oito gols -e Rivaldo marcou cinco, dividindo o segundo lugar com o alemão Miroslav Klose.

Na Copa seguinte, em 2006, na Alemanha, Ronaldo fez mais 3 gols, chegando a 15 na história.

VINI IGUALA FEITO DE JAIRZINHO, ROMÁRIO, RONALDO E RIVALDO

Ao abrir o placar contra a Escócia na quarta-feira (24), em Miami, Vinicius Junior igualou feito dos campeões mundiais Jairzinho (1970), Romário (1994), Ronaldo e Rivaldo (2002). Todos eles fizeram gol nas três primeiras partidas de uma Copa do Mundo.

Vinicius também se tornou o artilheiro da era Ancelotti, com sete gols. Antes da partida, o camisa 7 estava empatado com Estêvão, que ficou fora da Copa por causa de uma lesão.

Com os quatro gols marcados no torneio até aqui, Vini empatou na artilharia com Erling Haaland e Kylian Mbappé.

O primeiro a conseguir o feito com a camisa canarinho em Copas foi Jairzinho, que marcou em todos os jogos no Mundial de 1970 e é o único jogador a conseguir isso em uma edição do torneio.

Romário fez gols em todos os jogos da fase de grupos de 1994 e passou em branco nas oitavas, contra os Estados Unidos.

Ronaldo fez fol até as oitavas em 2002, contra a Bélgica, mas passou em branco contra a Inglaterra, jogo em que Rivaldo marcou antes de interromper série de cinco partidas seguidas balançando as redes.

"Passei por momentos na seleção em que eu não conseguia mostrar meu futebol. E nada melhor do que, num cenário como este, marcar muitos gols e fazer grandes jogos", disse Vinicius Junior na entrevista após o jogo contra a Escócia, em Miami.

"[Eu tinha] o trabalho, a evolução e a fé de que eu ia melhorar. Por todo o talento que eu tenho e pelo trabalho que fiz no Real Madrid, eu tinha certeza de que no momento certo eu voltaria a brilhar com a camisa da seleção brasileira. E nada melhor do que voltar na Copa do Mundo, no lugar que eu sempre sonhei estar, para poder representar minha família, poder representar o país, em busca da sexta estrela", afirmou o camisa 7. "Eu vou evoluir durante a competição, e a esperança só aumenta entre nós, entre nossa torcida e nossa família."