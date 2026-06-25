Vinicius Junior iguala Neymar de 2014 e disputa artilharia da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com quatro gols em três partidas disputadas nesta Copa do Mundo de 2026, Vinicius Junior já supera a marca dos artilheiros brasileiros dos dois últimos Mundiais.

Clique aqui e entre no grupo Folhastats Confira as estatísticas de Vinicius Junior na Copa 2026 De quebra, o brasileiro igualou Jairzinho (1970), Romário (1994), Ronaldo e Rivaldo (2002), com gols nos três primeiros jogos (contra Marrocos, Haiti e Escócia).

Em 2022, no Qatar, o principal nome na artilharia da seleção foi Richarlison, com três gols -na ocasião, Neymar fez dois e o próprio Vinicius anotou seu primeiro gol na competição.

Quatro anos antes, na Rússia, a artilharia foi ainda pior. Philippe Coutinho e Neymar empataram com dois gols cada um.

Nas duas ocasiões, o Brasil fez cinco partidas e foi eliminado nas quartas de final: em 2018, contra a Bélgica, e em 2022, diante da Croácia.

É preciso voltar para a Copa anterior, em 2014, em solo brasileiro, para encontrar algum jogador da seleção com a mesma marca de Vini. E foi Neymar, que só jogou cinco partidas, se contundiu e não participou da fatídica semifinal, com derrota para a Alemanha por 7 a 1.

Na Copa da África do Sul, em 2010, Luís Fabiano fez 3 antes da eliminação contra a Holanda, mais uma vez nas quartas de final.

Só no Mundial de 2002, quando a seleção conquistou o penta na Coreia do Sul e no Japão, algum brasileiro passou de quatro gols. Na ocasião, Ronaldo Fenômeno foi o artilheiro de toda a competição, com oito gols -e Rivaldo marcou cinco, dividindo o segundo lugar com o alemão Miroslav Klose.

Na Copa seguinte, em 2006, Ronaldo fez mais 3 gols, chegando a 15 na história.