Vinicius Junior iguala feito de Jairzinho, Romário, Ronaldo e Rivaldo em Copas

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Ao abrir o placar contra a Escócia nesta quarta-feira (24), em Miami, Vinicius Junior igualou feito dos campeões mundiais Jairzinho (1970), Romário (1994), Ronaldo e Rivaldo (2002).

Todos eles fizeram gol nas três primeiras partidas de uma Copa do Mundo.

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats Ele também se tornou o artilheiro da era Ancelotti, com sete gols. Antes da partida, Vini Jr. estava empatado com Estêvão, que ficou fora da Copa por conta de uma lesão.

Até a publicação deste texto, Vinicius tinha quatro gols no torneio, sendo um contra Marrocos, um contra o Haiti e esses dois contra a Escócia. Com isso, empatou na artilharia com Erling Haaland e Kylian Mbappé.

Depois de marcar aos 7 minutos, o brasileiro havia deixado outra bola na rede, mas a arbitragem anulou por conta de uma falta após revisão do VAR (árbitro de vídeo).

No fim do primeiro tempo, porém, Vini conseguiu deixar o segundo nas redes do goleiro Gunn em uma cabeçada certeira após cruzamento de Bruno Guimarães.

O primeiro a fazê-lo foi Jairzinho, que marcou em todos os gols na Copa de 1970 e é o único jogador a fazê-lo em uma edição do torneio.

Romário fez gols em todos os jogos da fase de grupos de 1994 e passou em branco nas oitavas, contra os EUA.

Ronaldo fez fol até as oitavas em 2002, contra a Bélgica, mas passou em branco contra a Inglaterra, jogo em que Rivaldo marcou antes de interromper série de cinco partidas seguidas balançando as redes.