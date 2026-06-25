Vinicius Junior exalta sua fase artilheira na seleção brasileira durante a Copa

FLÓRIDA, EUA (FOLHAPRESS) - Melhor jogador nas três partidas do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo de 2026, o atacante Vinicius Junior exaltou sua fase artilheira na seleção brasileira sob o comando do técnico Carlo Ancelotti.

Com os dois gols marcados na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, nesta quarta-feira (24), ele soma quatro tentos na competição e tem feito apresentações consistentes, no mesmo nível do Real Madrid.

"Passei por momentos na seleção em que eu não conseguia mostrar meu futebol. E nada melhor do que, num cenário como este, marcar muitos gols e fazer grandes jogos", disse ele na entrevista pós-jogo, enfatizando que tinha confiança de que seu futebol apareceria na seleção.

"[Eu tinha] o trabalho, a evolução e a fé de que eu ia melhorar. Por todo o talento que eu tenho e pelo trabalho que fiz no Real Madrid, eu tinha certeza de que no momento certo eu voltaria a brilhar com a camisa da seleção brasileira. E nada melhor do que voltar na Copa do Mundo, no lugar que eu sempre sonhei estar, para poder representar minha família, poder representar o país, em busca da sexta estrela. Acredito que não tem coisa melhor. E eu vou evoluir durante a competição, e a esperança só aumenta entre nós, entre nossa torcida e nossa família."

Sobre os gols, ele contou que o técnico Carlo Ancelotti teve um dedo na sua postura em campo, o que refletiu na eficiência nas partidas.

"[Artilharia] é algo muito importante, mas sempre falo que não ligo muito para os números. Sou atacante, mas fico de lado e não faço muitos gols. O míster mudou minha posição e agora estou fazendo mais gols", disse o camisa 7, rasgando elogios ao comandante.

"O míster é o melhor treinador do mundo e consegue entender muito bem os jogadores que tem. Ele se adapta muito bem aos jogadores e faz a melhor formação para cada equipe que ele treina. Ele chegou aqui, entendeu a forma que a gente deveria jogar e acredito que tem dado certo. A gente vai evoluir muito dentro da competição. Acredito que quem vai ganhar a competição é quem entende melhor os jogos e quem evolui no decorrer da competição."

O gol de cabeça, por sinal, teve um sabor especial para o atacante.

"Hoje teve até um gol de cabeça, que eu tinha prometido para o míster que faria. Ele tinha dito que era meio impossível e que me pagaria um presente. Vou esperar porque são coisas que são marcas importantes. Tenho que ficar feliz com isso, mas com os pés no chão para seguir trabalhando e evoluindo no próximo jogo."

Vinicius também elogiou a evolução do trabalho em equipe da seleção, o que, segundo ele, refletiu nos seus gols.

"Sou muito feliz com o trabalho da equipe, de como todo mundo joga. Automaticamente, se todo mundo estiver bem, a bola vai chegar para eu fazer o gol. O primeiro foi o Rayan que deu o passe, e o Bruno [Guimarães] foi o segundo na competição. Espero que seja assim até o fim."

Ele afirmou que o jogo contra a Escócia foi o melhor da seleção brasileira na Copa e que a formação que começou o jogo é a melhor encontrada por Ancelotti. "A gente joga mais próximo, ataca melhor e defende melhor. Acredito que o míster vai melhorar ainda mais o que a gente tem feito de bom."

Sobre a evolução da equipe, Vini disse que o importante é entender o melhor momento para atacar e o melhor momento para sofrer. "É seguir nesse ritmo, porque a gente vai em busca do hexa."

Sobre a estreia de Neymar, o artilheiro reconhece que foi muito importante para os demais jogadores.

"Porque volta o nosso ídolo, um cara que sempre batalhou e fez de tudo para estar aqui conosco. Voltou depois de um tempo de lesão e espero que ele possa seguir evoluindo e possa nos ajudar no decorrer da competição, que é o mais importante."

Sobre o gol anulado pelo árbitro contra os escoceses, ele diz ter sido uma pena, porque quer marcar três gols em um mesmo jogo pela seleção, algo que ainda não conseguiu fazer.

"Mas o importante é a vitória, é a evolução minha e da nossa equipe, porque a próxima fase é o mata-mata, que a gente precisa estar preparado em fazer grandes jogos e seguir evoluindo para levar o Brasil ao topo", finaliza.