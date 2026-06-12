Vinicius Junior diz chegar à Copa no momento mais especial de sua carreira

NOVA JERSEY, EUA (FOLHAPRESS) - Vinicius Junior procurou demonstrar confiança na véspera da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Escalado para conceder entrevista no MetLife Stadium, nos arredores de Nova York, o atacante de 25 anos celebrou a forma que exibe no início da competição e incluiu sua equipe na lista de favoritas.

"A gente chega para ser campeão. Estamos no nível das grandes seleções. Temos grandes jogadores, estamos melhorando, evoluindo nos últimos meses. Quando chega a Copa, zera tudo. Não importa quem ganhou a última Copa, a Copa América. Começou a Copa do Mundo, e a gente está aqui para mudar a história", declarou.

Para o time buscar esse objetivo, será provavelmente necessário que Vinicius alcance um nível que ainda não exibiu em verde e amarelo. Ele se vê capaz de subir de produção sob comando de Carlo Ancelotti, justamente o técnico que o comandou em seus melhores momentos com a camisa do Real Madrid.

"É o momento mais especial e mais importante da minha carreira. Chego com o nível técnico que sempre sonhei. Não tive nenhuma lesão e me preparei para chegar a este momento. Jogar com o Ancelotti sempre dá tranquilidade. Ele me dá liberdade, confiança para fazer tudo o que fiz pelo Real", afirmou.