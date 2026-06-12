Vini Jr. se vê no auge em Copa e diz que Brasil 'chega para ser campeão'
NOVA JERSEY, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - Estrela da seleção brasileira, Vinicius Júnior falou pela primeira vez com a imprensa nos EUA nesta sexta-feira (12), na véspera da estreia do Brasil na Copa do Mundo às 19h deste sábado (13), contra o Marrocos, em Nova Jersey. Confiante, o atacante falou que chega ao Mundial para disputar o título, e espera protagonismo do time comandado por Carlo Ancelotti.
"A gente chega para ser campeão. Estamos no nível das grandes seleções, das grandes equipes. Temos grandes jogadores e evoluímos nos últimos meses. Na Copa, tudo zera. Não importa quem ganhou a Euro, a Copa América. A Copa do Mundo para a gente começa amanhã, estamos aqui para fazer história", disse.
Vinicius falou sobre seu momento, e disse que chega para a disputa no auge tanto técnico quanto físico.
"É o momento mais especial e importante na minha carreira. Estou no meu auge técnico e físico, do jeito que sonhei. Jogar com o Ancelotti me dá muita tranquilidade, ele me dá liberdade e confiança para fazer aquilo que eu faço pelo Real Madrid aqui na seleção brasileira. São oito jogos e eu quero mudar essa história pelo meu país", afirmou.
A seleção enfrenta o Marrocos às 19h de Brasília, neste sábado, no Metflife Stadium, em Nova Jersey.