Vini Jr pede desculpas após queda na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vinicius Jr se manifestou nas redes sociais pela primeira vez desde a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026.

O QUE ACONTECEU

O camisa 7 pediu desculpas e admitiu que "Tínhamos um grupo forte o suficiente para fazer mais e não conseguimos". A declaração foi em postagem no Instagram.

A sensação de frustração é absurda. Tínhamos um grupo forte o suficiente para fazer mais e não conseguimos. Peço desculpas e lutarei pelo nosso sonho de voltar ao topo do mundo. Vini Jr., no Instagram

Vini afirmou que "precisava de uns dias para refletir". A manifestação aconteceu cinco dias após a eliminação da seleção brasileira, após derrota por 2 a 1 para a Noruega, pelas oitavas de final do Mundial.

Vi tantas pessoas de todas as idades me apoiando, abraçando nosso sonho, que seria injusto manter o silêncio. Mas precisava de uns dias para refletir. Vestir a camisa da seleção é o maior orgulho da minha vida, e sair de uma Copa nas oitavas é um sentimento difícil de explicar. Vini Jr.

VEJA, NA ÍNTEGRA, A POSTAGEM DE VINI JR.

"Quase quatro anos depois e novamente pensando no que escreve após uma frustração em Copa do Mundo.

Vi tantas pessoas de todas as idades me apoiando, abraçando nosso sonho, que seria injusto manter o silêncio. Mas precisava de uns dias para refletir.

Vestir a camisa da Seleção é o maior orgulho da minha vida, e sair de uma Copa nas oitavas é um sentimento difícil de explicar.

Sei o quanto me preparei, o quanto me concentrei, o quanto queria isso por vocês, pela minha família.

A sensação de frustração é absurda. Tínhamos um grupo forte o suficiente para fazer mais e não conseguimos.

Peço desculpas e lutarei pelo nosso sonho de voltar ao topo do mundo".