Vini Jr. lidera seleção brasileira milionária que estreia na Copa contra Marrocos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira estreia neste sábado (13) na Copa do Mundo 2026 diante do Marrocos carregando não apenas o peso do favoritismo, mas também uma das folhas salariais mais valiosas do torneio. O time, que é o cabeça de chave do Grupo C e inicia a caminhada rumo ao hexacampeonato, reúne jogadores com cifras milionárias nos principais clubes da Europa e do Oriente Médio.

A base titular da equipe comandada por Carlo Ancelotti conta com Alisson, Danilo, Marquinhos, Alex Sandro, Casemiro, Lucas Paquetá, Raphinha e Vinicius Junior. Entre eles, o maior destaque financeiro é justamente Vini Jr., principal estrela da seleção e dono do maior salário do elenco. Segundo levantamento do site Capology, especializado em finanças do futebol, o atacante do Real Madrid, da Espanha, recebe cerca de R$ 146,8 milhões por ano.

A segunda posição da lista pertence a Casemiro. Mesmo vivendo temporadas de altos e baixos no Manchester United, da Inglaterra, o volante continua entre os brasileiros mais bem remunerados do futebol mundial, com ganhos anuais estimados em R$ 123,7 milhões. Logo atrás aparece Raphinha, peça importante do setor ofensivo da seleção e destaque do clube espanhol Barcelona. O atacante recebe aproximadamente R$ 97,8 milhões por ano.

O goleiro Ederson, atualmente no Fenerbahçe da Turquia e reserva na seleção, recebe cerca de R$ 92,4 milhões por ano. Já Marquinhos, capitão da equipe francesa Paris Saint-Germain e referência da defesa brasileira, soma aproximadamente R$ 78,6 milhões em vencimentos anuais.

A lista dos dez jogadores mais bem pagos da seleção ainda inclui Fabinho, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Ibañez e Bruno Guimarães. De volta ao Santos e um dos nomes mais aclamados pela torcida brasileira, Neymar aparece distante do topo do ranking, com salário anual estimado em R$ 12 milhões.

VEJA A LISTA DOS 10 JOGADORES MAIS BEM PAGOS DA SELEÇÃO

- Vini Jr (Real Madrid) - EUR 25 milhões = R$ 146,88 milhões por ano

- Casemiro (Manchester United) - £ 18,2 milhões = R$ 123,57 milhões por ano

- Raphinha (Barcelona) - EUR 16,67 milhões = R$ 97, 84 milhões por ano

- Ederson (Fenerbahçe) - EUR 15,81 milhões = R$ 92,89 milhões por ano

- Fabinho (Al-Ittihad) - EUR 14 milhões = R$ 82.25 ilhões por ano

- Marquinhos (PSG) - EUR 13,45 milhões = R$ 79,02 milhões por ano

- Gabriel Martinelli (Arsenal) - £ 9,36 milhões = R$ 63,52 milhões por ano

- Matheus Cunha (Manchester United) - £ 9,36 milhões = R$ 63,52 milhões por ano

- Ibañez (Al-Ahli) - EUR 9,78 milhões = R$ 57, 46 milhões por ano

- Bruno Guimarães (Newcastle) - £ 8,32 milhões = R$ 56, 46 milhões por ano