Vini Jr. 'imparável' se consolida entre craques da Copa, diz imprensa internacional

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vinicius Junior se senta à mesa dos craques da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Mbappé, Messi e Haaland. É assim que jornais internacionais classificaram a vitória por 3 a 0 do Brasil sobre a Escócia nesta quarta-feira (24), pela terceira rodada do Grupo C.

Veículos como The Athletic, Olé, BBC, As e Marca dizem que o ponta-esquerda brasileiro vive uma das melhores fases da carreira e tem se mostrado um perigo para qualquer defesa no Mundial dos EUA, México e Canadá.

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats O resultado desta quarta classifica o Brasil como primeiro de seu grupo. A seleção aguarda os confrontos do Grupo F para conhecer seu adversário na fase de 32 seleções da Copa.

THE ATHLETIC

Para a plataforma esportiva do New York Times, Vini Jr. tem sido imparável na Copa do Mundo até o momento. O jogador soma quatro gols na competição e está empatado na vice-artilharia com Mbappé e Haaland.

"O que você não quer fazer se você é a Escócia é dar a ele uma das chances mais fáceis que terá para marcar no torneio, mas foi exatamente isso que eles fizeram", afirma o jornal.

O Athletic classifica o lance do primeiro gol como "um exercício brutal de jogadores de qualidade punindo um erro".

OLÉ

O jornal argentino foi mais contido. Para o Olé, as dúvidas sobre o Brasil como um dos principais candidatos ao título da Copa persistem, embora a equipe de Ancelotti tenha mostrado um desempenho melhor contra a seleção europeia.

"[A atuação] é um passo importante, pelo menos para que todos saibam que a seleção pentacampeã se mantém entre os aspirantes ao título."

O 3 a 0 sobre a Escócia também confirma Vini Jr. como um craque capaz de causar estragos na defesa adversária a qualquer momento da partida, diz o veículo.

"[O time] também teve destaque de outros jogadores, como Rayan, Danilo e Bruno Guimarães."

BBC

Para a BBC, a seleção brasileira criou armadilhas para a Escócia, e os escoceses caíram em todas.

O jornal britânico classifica o lance do primeiro gol como um presente para Vini Jr. "O jogador do Bournemouth [Rayan] recupera a bola. E lá está Vini para manter a calma, driblar e finalizar. Brutal."

No segundo, diz ter havido uma falha defensiva da seleção escocesa, incapaz de afastar a bola da área.

A BBC destaca Bruno Guimarães na jogada do terceiro gol. "O meio-campista do Newcastle ganha a bola, faz um drible e deixa Matheus Cunha na cara do gol para mandar uma bomba."

AS

Para o diário As, a partida evidencia a melhor versão do atacante. "O que está mostrando em terras norte-americanas é um caso de fascínio pelo gol, nada comparável ao visto anteriormente."

"Vini lidera um Brasil que já mergulhou de cabeça na busca pelo título 24 anos depois do último. Está em forma, e Ancelotti o entende como ninguém. Faz com que jogue menos preso à ponta, mais centralizado e com uma confiança fora do comum", diz.

MARCA

Para o jornal espanhol, a noite da seleção brasileira foi perfeita no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

"Vinicius Junior fez questão de se sentar à mesa dos grandes, abrindo espaço entre Mbappé, Messi, Haaland. O atacante completou uma primeira fase perfeita marcando dois gols que deveriam ter sido três para liderar um Brasil em ascensão."

O Marca ainda diz que a seleção se comportou como uma pentacampeã, "dominando todos os setores e recuperando até mesmo Neymar".

"Participou, claro, e até finalizou a gol, mas quem mereceu aumentar a conta foi Vinicius, irresistível."