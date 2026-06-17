Vilão da Argélia contra Argentina, filho de Zidane se naturalizou pelo avô
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luca Zidane, filho de Zinédine, viveu ascensão na carreira nos últimos anos e tinha tudo para viver seu ponto alto na noite de ontem, ao estrear na Copa do Mundo pela Argélia contra a Argentina, de Messi. A expectativa virou pesadelo: foram duas falhas que resultaram em gols argentinos na derrota argelina por 3 a 0.
Luca Zidane é francês, mas fez o caminho inverso do pai e escolheu a Argélia. O avô dele - e pai de Zinédine - é argelino, o que permitiu ambos a tirarem a cidadania do país africano. O ex-meia optou pela França, mas o seu filho, apesar de nascido em Marselha, foi no caminho contrário.
O avô foi o motivo da decisão, que veio no ano passado. Além disso, foi ele um dos principais incentivadores do passo dado por Luca Zidane.
"Quando penso na Argélia, lembro-me do meu avô. Desde a infância, temos essa cultura argelina na ?família. Conversei com ele antes de jogar pela seleção nacional, e ele ficou extremamente feliz com esse passo. Toda vez que recebo uma convocação internacional, ele me liga e diz que tomei uma ótima decisão e que está orgulhoso de mim", disse Luca Zidane à BeIN Sports France.
Luca é o filho de Zidane com mais visibilidade no futebol profissional. Depois de fazer base no Real Madrid e pouco jogar no profissional, o goleiro passou por Racing Santander, Rayo Vallecano, Eibar e Granada -todos da Espanha. O destaque veio justamente no último da lista, onde ele é titular.
O desempenho chamou a atenção da Argélia, que sondou Luca sobre a possibilidade de naturalização. A jornada na seleção começou no final de 2025 e já com impacto: ele foi titular durante a Copa Africana de Nações e um dos destaques do time, praticamente garantindo a sua vaga na Copa do Mundo.
Luca chegou à Copa como dúvida para a estreia contra a Argentina. Ele sofreu uma fratura na mandíbula depois de chocar o rosto com um adversário na Espanha.
A solução foi usar uma máscara de proteção. Com o auxílio dela, o goleiro foi liberado para atuar na estreia no Mundial.
Luca falhou no primeiro gol da Argentina. Messi recebeu com espaço para arrancar pelo meio e chutou de longe. O goleiro, que estava um pouco adiantado, saltou, tocou na bola, mas viu ela morrer no fundo das redes.
O segundo gol argentino também teve erro de Luca Zidane. Mac Allister chutou de longe, rasteiro. O goleiro caiu para fazer a defesa, mas rebateu para o meio, deixando a bola nos pés de Messi. Sozinho, o camisa 10 empurrou para o gol.
Luca só não falhou no terceiro e último gol argentino. No final do jogo, Messi recebeu na linha da grande área e bateu colocado, sem chances para o argelino.
O goleiro busca recuperação na próxima rodada. A Argélia volta a campo na próxima terça-feira, contra a Jordânia, às 0h (de Brasília).