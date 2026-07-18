Vídeos de IA viralizam na Copa do Mundo entre o humor e o sentimentalismo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vários vídeos criados com inteligência artificial viralizaram durante a Copa do Mundo de 2026.

Bastante convincente, o conteúdo enganou muitas pessoas, que acreditaram tratar-se do próprio atleta. O vídeo, na verdade, é baseado em um esquete do comediante chinês Jin Long.

O próprio Haaland elegeu o meme do espelho como o preferido de si mesmo.

Bastante ativo nas redes sociais, o atacante norueguês também interagiu com um vídeo de IA em que ele e Vini Jr. aparecem como personagens do filme "As Branquelas" (2004).

"Temos que recriar isso", escreveu Haaland nos comentários, mencionando o brasileiro, que respondeu com uma risada. Três dias depois, o norueguês tirou a seleção brasileira da Copa com dois gols nas oitavas de final.

A eliminação rendeu mais um hit da inteligência artificial. Neste, porém, o humor dá lugar ao sentimentalismo.

No vídeo do perfil Nerd Soul AI, que já passou de 127 milhões de visualizações, um Neymar do passado, o Neymar do presente e um Neymar do futuro interagem. No final --alerta de spoiler--, o Neymar do futuro surge com a taça da Copa do Mundo de 2030.

O próprio craque ficou comovido com a produção e comentou com três emojis da "carinha de pidão".

O vídeo ganhou versões menos populares, mas também muito bem-sucedidas, com o português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi.

O perfil Mengão IA criou um final alternativo em que tudo não passa de um sonho de Neymar, e seu pai o acorda para jogar pôquer. O vídeo não repercutiu tanto no Instagram, mas no X (antigo Twitter), onde grassam a irreverência e o cinismo, foi um sucesso.

Em outra versão alternativa do Mengão IA, o técnico português Jorge Jesus surge para destruir o sonho de Neymar com a frase "tu, finish".

FUTEBOL E POLÍTICA

A Copa do Mundo pode ser uma prévia do uso da inteligência artificial nas eleições deste ano no Brasil.

"Há uma relação muito direta, porque estamos falando de eventos de grande repercussão e atenção pública. São momentos que param o país, como ocorre com o Brasil na Copa do Mundo", diz Rodrigo Carreiro, codiretor executivo do Aláfia Lab, centro de pesquisa em comunicação, internet e sociedade. "Nas eleições, obviamente, esse fenômeno se repete."

No caso do pleito, porém, vídeos de inteligência artificial podem ter desdobramentos muito mais graves.

"Quando falamos de política, o impacto nas nossas vidas é direto. É um cenário muito diferente do uso da IA na Copa do Mundo, que não traz consequências reais além do humor", diz Carreiro.

"O grande desafio é entender como o Judiciário vai avaliar as fraudes, porque hoje é fácil responsabilizar quem compartilha, mas quem cria a desinformação continua oculto e povoando a internet com esses conteúdos."