Vídeo de Neymar dando parabéns a noruegueses é o 2º mais visto no TikTok da Fifa durante a Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após cada fase da Copa do Mundo, a Fifa divulga os números de destaque da competição, tanto dentro quanto fora de campo.

Um dado que chamou a atenção foi o número de visualizações no TikTok do vídeo do atacante Neymar cumprimentando os jogadores da Noruega após a eliminação da seleção brasileira pela europeia.

De acordo com a Fifa, o vídeo teve mais de 70 milhões de visualizações na plataforma preferida do público jovem, o que o coloca na segunda colocação na lista, atrás apenas de outro com a Noruega: o da celebração "Viking Row", quando os jogadores e comissão técnica sentaram-se no gramado e imitaram a torcida na remada viking, que teve 174 milhões de visualizações.

Como o atacante brasileiro é uma celebridade das redes sociais, tudo o que leva seu nome ou imagem acaba viralizando.

E as imagens dele andando pelo campo e abraçando os noruegueses foram interpretadas como lição de humildade, apesar da dor que estava sentindo. Não só por brasileiros, mas por internautas de diversas nacionalidades.

O camisa 10 tem atualmente cerca de 46 milhões de seguidores no TikTok. Sua principal plataforma, no entanto, é o Instagram, onde é acompanhado por mais de 240 milhões de pessoas.

Como comparação, o mais seguido no Instagram é o atacante português Cristiano Ronaldo, com 673 milhões, seguido pelo argentino Lionel Messi, com 512 milhões.

Muito por causa desse número, CR7 também aparece nos destaques divulgados pela Fifa mas no YouTube, onde o vídeo do seu primeiro gol em uma fase eliminatória da Copa do Mundo, contra a Croácia, alcançou 75 milhões de visualizações.

A entidade máxima do futebol também divulgou dados curiosos registrados dentro dos estádios.

O atacante francês Kylian Mbappé foi o que registrou a corrida mais rápida, atingindo a incrível velocidade média de 37,6 km/h. Por incrível que possa parecer, é a mesma média do recorde mundial dos 100 m rasos do jamaicano Usain Bolt, que percorreu a distância em 9s58, a 37,58 km/h.

A diferença é que Mbappé atingiu a marca em um sprint de curta distância, enquanto o jamaicano o fez nos 100 m, cruzando a linha de chegada a 44,72 km/h. Mesmo assim, não deixa de ser incrível.

Outra marca apontada pela Fifa é do belga Youri Tielemans, que percorreu a maior distância nesta Copa do Mundo: 61,8 km em cinco partidas média de 12,36 km por jogo.

Por sua vez, Pape Gueye, do Senegal, registrou o chute a gol mais rápido, a 131,9 km/h. E outro belga, Hans Vanaken, marcou o gol com o chute mais longo, de 32,45 m, na goleada por 4 a 1 sobre os Estados Unidos, pelas oitavas de final.

A Fifa informou também que 6.259.584 pessoas compareceram às partidas do Mundial na América do Norte até a conclusão das oitavas de final, o que representou uma ocupação de 99,7% dos lugares disponíveis e uma média de 65.204 espectadores por partida.

Os maiores públicos do torneio foram registrados no histórico estádio Azteca, na Cidade do México: lotação máxima de 80.824 torcedores durante cinco partidas, totalizando 404.120 espectadores.

Ainda sobre estádios, assim como ao final da primeira fase, a Fifa divulgou os números do consumo dos torcedores até as oitavas. Foram vendidas mais de 5 milhões de cervejas e 1,4 milhão de garrafas de água.

O cachorro-quente continuou sendo o mais adquirido, com um total de 420 mil unidades. Se fossem colocados um após o outro todos os cachorros-quentes consumidos, eles se estenderiam por aproximadamente 63 km, o que equivale ao comprimento de mais de 700 campos de futebol.