Vídeo de Neymar dando parabéns a noruegueses é o 2º mais visto no TikTok da Fifa durante a Copa
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após cada fase da Copa do Mundo, a Fifa divulga os números de destaque da competição, tanto dentro quanto fora de campo.
Um dado que chamou a atenção foi o número de visualizações no TikTok do vídeo do atacante Neymar cumprimentando os jogadores da Noruega após a eliminação da seleção brasileira pela europeia.
De acordo com a Fifa, o vídeo teve mais de 70 milhões de visualizações na plataforma preferida do público jovem, o que o coloca na segunda colocação na lista, atrás apenas de outro com a Noruega: o da celebração "Viking Row", quando os jogadores e comissão técnica sentaram-se no gramado e imitaram a torcida na remada viking, que teve 174 milhões de visualizações.
Como o atacante brasileiro é uma celebridade das redes sociais, tudo o que leva seu nome ou imagem acaba viralizando.
E as imagens dele andando pelo campo e abraçando os noruegueses foram interpretadas como lição de humildade, apesar da dor que estava sentindo. Não só por brasileiros, mas por internautas de diversas nacionalidades.
O camisa 10 tem atualmente cerca de 46 milhões de seguidores no TikTok. Sua principal plataforma, no entanto, é o Instagram, onde é acompanhado por mais de 240 milhões de pessoas.
Como comparação, o mais seguido no Instagram é o atacante português Cristiano Ronaldo, com 673 milhões, seguido pelo argentino Lionel Messi, com 512 milhões.
Muito por causa desse número, CR7 também aparece nos destaques divulgados pela Fifa mas no YouTube, onde o vídeo do seu primeiro gol em uma fase eliminatória da Copa do Mundo, contra a Croácia, alcançou 75 milhões de visualizações.
A entidade máxima do futebol também divulgou dados curiosos registrados dentro dos estádios.
O atacante francês Kylian Mbappé foi o que registrou a corrida mais rápida, atingindo a incrível velocidade média de 37,6 km/h. Por incrível que possa parecer, é a mesma média do recorde mundial dos 100 m rasos do jamaicano Usain Bolt, que percorreu a distância em 9s58, a 37,58 km/h.
A diferença é que Mbappé atingiu a marca em um sprint de curta distância, enquanto o jamaicano o fez nos 100 m, cruzando a linha de chegada a 44,72 km/h. Mesmo assim, não deixa de ser incrível.
Outra marca apontada pela Fifa é do belga Youri Tielemans, que percorreu a maior distância nesta Copa do Mundo: 61,8 km em cinco partidas média de 12,36 km por jogo.
Por sua vez, Pape Gueye, do Senegal, registrou o chute a gol mais rápido, a 131,9 km/h. E outro belga, Hans Vanaken, marcou o gol com o chute mais longo, de 32,45 m, na goleada por 4 a 1 sobre os Estados Unidos, pelas oitavas de final.
A Fifa informou também que 6.259.584 pessoas compareceram às partidas do Mundial na América do Norte até a conclusão das oitavas de final, o que representou uma ocupação de 99,7% dos lugares disponíveis e uma média de 65.204 espectadores por partida.
Os maiores públicos do torneio foram registrados no histórico estádio Azteca, na Cidade do México: lotação máxima de 80.824 torcedores durante cinco partidas, totalizando 404.120 espectadores.
Ainda sobre estádios, assim como ao final da primeira fase, a Fifa divulgou os números do consumo dos torcedores até as oitavas. Foram vendidas mais de 5 milhões de cervejas e 1,4 milhão de garrafas de água.
O cachorro-quente continuou sendo o mais adquirido, com um total de 420 mil unidades. Se fossem colocados um após o outro todos os cachorros-quentes consumidos, eles se estenderiam por aproximadamente 63 km, o que equivale ao comprimento de mais de 700 campos de futebol.