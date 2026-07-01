Victor Willis, criador de 'YMCA' e líder do Village People, morre aos 74 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Victor Willis, vocalista do grupo Village People, cujo sucesso "YMCA" se tornou constante nos comícios do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, morreu aos 74 anos, informou sua mulher em uma publicação no Facebook nesta quarta-feira (1º).

"É com profunda tristeza que devo anunciar a morte de meu marido, Victor Willis. Victor faleceu na terça-feira, 30 de junho de 2026, em consequência de uma doença breve, porém agressiva", afirma a publicação na página oficial do cantor.

Willis, compositor da maioria dos sucessos da trupe de música, fenômeno nos anos 1970, era o único integrante da formação original do grupo.

Ele costumava se apresentar com roupa de policial ou marinheiro e estava entre os autores de "Macho Man", além de "Y.M.C.A", música que virou a trilha sonora dos comícios republicanos, nas eleições de 2024.

Em um percurso improvável, "Y.M.C.A" deixou de ser um hit gay, como era conhecido nos anos 1970, quando os membros do grupo ostentavam, nos shows, seus bigodes e músculos, e virou um símbolo conservador.