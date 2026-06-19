Vi na internet que Neymar é o primeiro convocado home office do mundo, diz Lula

CURITIBA, PR, E BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ironizou nesta sexta-feira (19) a participação do atacante Neymar na Copa do Mundo. A fala do petista ocorreu após ele elogiar a jogadora Marta e perguntar a um menino quem seria bom jogador no país hoje. Ao ouvir como resposta o atacante do Santos, o presidente afirmou que ele "não está nem jogando".

"Vi uma coisa ontem na internet, de que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo", disse Lula, provocando risadas de apoiadores em um evento de anúncio de investimentos em um hospital de Belo Horizonte. Depois, o petista brincou sobre a possibilidade de uma seleção criada pela Inteligência Artificial, "com dez Pelés".

Neymar ainda não estreou na competição pela seleção e não fez parte da delegação que viajou à Filadélfia, palco da partida contra o Haiti, nesta sexta-feira (19).

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) informou que o camisa 10 ficará em Nova Jersey para otimizar a fase final de seu processo de recuperação, fazendo uso das estruturas do hotel The Ridge e do CT de Columbia Park.

Terminou nesta quinta-feira (18) o prazo máximo de três semanas, estipulado pelo departamento médico da seleção brasileira, para a recuperação da lesão na panturrilha direita.

A participação dele em atividades no campo deu indícios de sua evolução, mas ele ainda não tem ritmo de jogo, ficando fora do duelo que, teoricamente, é o mais fácil para o Brasil na primeira fase do Mundial.

Na segunda-feira (15), Neymar havia passado por novos exames em uma clínica na região de Nova Jersey para avaliar o estágio de sua recuperação. De acordo com a CBF, os testes estavam programados e não foram motivados por nenhuma intercorrência.

Antes do Mundial, ele não havia aparecido em nenhuma das outras convocações de Carlo Ancelotti. Seu nome só apareceu na lista final do treinador, anunciada em 18 de maio.

No dia anterior, em partida pelo Santos, no Campeonato Brasileiro, o jogador sofreu uma nova lesão, de grau 2. Quando se apresentou à seleção, ele passou por exames de ressonância magnética, que indicaram uma gravidade maior do que a informada inicialmente pelo clube paulista.

Lula está em Belo Horizonte (MG), onde participa do anúncio de investimentos de R$ 89,3 milhões para o Hospital Luxemburgo, que se tornou uma unidade 100% SUS. O hospital, do Instituto Mário Penna, é referência em oncologia em Minas Gerais.

Após o evento nesta manhã na capital mineira, Lula vai à tarde para Divinópolis, para a inauguração de um hospital regional.

Em 2022, Neymar declarou apoio à reeleição de Jair Bolsonaro (PL).