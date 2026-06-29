Vereadores de SP destinam R$ 586 mil a eventos da Copa do Mundo, com telão, palco e som

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vereadores de São Paulo destinaram ao menos R$ 586 mil a eventos relacionados às primeiras duas partidas da seleção brasileira na Copa do Mundo. Os projetos incluem instalação de telões para transmissão dos jogos, estruturas de palco e som, apresentações artísticas e uma corrida temática.

O vereador Thammy Miranda (PSD) lidera em número de emendas e valores indicados, com quatro projetos que totalizam R$ 168 mil para a contratação de painéis de LED, som, iluminação e estrutura para a exibição dos jogos.

Os locais escolhidos foram bairros periféricos e comunidades das zonas oeste e sul de São Paulo. Três ficam próximos da rodovia Raposo Tavares, enquanto o quarto está previsto para o Jardim Colombo, favela que faz parte de Paraisópolis.

Procurado, o vereador disse que optou por beneficiar moradores no subdistrito do Butantã por ser sua área de atuação. "A Copa mexe com o sentimento do povo, junta família, vizinhos, crianças, jovens e idosos", disse. "Além disso, o evento ajuda a ocupar o espaço público de forma positiva", continua.

Emendas da vereadora Edir Sales (PSD) promoveram três eventos no total de R$ 160,6 mil distribuídos em conjuntos habitacionais na zona leste da capital: Sapopemba, São Mateus e Teotônio Vilela. Os valores ficaram entre R$ 53 mil e R$ 54 mil por evento, segundo documentos.

Questionado sobre a escolha das localidades, o gabinete da vereadora informou que são pontos com forte vínculo com seu mandato, além de terem atendido solicitações dos moradores "que identificaram a oportunidade de promover momentos de integração e entretenimento para as famílias".

Projetos ligados ao vereador Isac Félix (PL) somam R$ 108 mil em atrações para a chamada Copa na Praça, na região do Campo Limpo e do Capão Redondo, na zona sul.

Além de aluguel de equipamentos para a transmissão dos jogos, as emendas custearam cachês de apresentações musicais, que variam entre R$ 3 mil e R$ 50 mil.

Gabinete do vereador esclareceu que os locais concentram sua principal base eleitoral, "onde há intensa demanda da comunidade por apoio a iniciativas culturais e festividades locais".

Está prevista também a organização de uma corrida de rua em Parelheiros, no extremo sul de São Paulo, com a temática Copa do Mundo, custeada com recursos via emenda do vereador Marcelo Messias (MDB).

Reportagem da Folha de S.Paulo mostrou que metade das emendas de vereadores liberadas pela gestão Nunes em 2025 foi destinada a eventos, contratações artísticas e projetos esportivos.

As 1.208 emendas feitas no ano passado somaram R$ 237,3 milhões e ficaram concentradas nas pastas de Cultura e de Esporte. Juntas, elas tiveram 607 emendas com um custo de R$ 114,5 milhões 50,2% das indicações e 48,3% dos recursos liberados.

Em comparação, as emendas encaminhadas para execução pelas secretarias de Saúde e Educação responderam por 8,6% e 0,7% dos recursos, respectivamente.

A gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) informou que a destinação de recursos por meio de emendas parlamentares é de livre indicação dos vereadores.

Em relação aos projetos citados na reportagem, a administração municipal afirmou que não é possível confirmar valores, a distribuição regional dos recursos ou informações relacionadas à realização, contratação, autorização ou pagamento de eventos porque o mês de junho ainda não foi finalizado.

Procurada, a Câmara Municipal afirmou que cada mandato tem autonomia e responsabilidade para escolher o destino das emendas. "O fato de um vereador destinar emendas para áreas culturais, esportivas ou eventos de lazer não significa que ele deixou de olhar para outros setores, como saúde, educação ou obras de infraestrutura", diz.