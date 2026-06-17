Vencer por 4 a 1 em um dia mediano é fantástico, diz Haaland após fazer 2 gols em estreia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com dois gols anotados na estreia da Noruega nesta Copa do Mundo, uma vitória por 4 a 1 contra o Iraque, Erling Haaland tentou ser humilde ao comentar o desempenho da equipe na partida realizada em Boston nesta terça-feira (16).

Clique aqui e entre no grupo Folhastats "Vencer por 4 a 1 em um dia mediano é absolutamente enorme para todos nós. É fantástico e estou orgulhoso de todos nós", disse o centroavante, que agora tem 57 gols em 51 jogos disputados pela seleção norueguesa.

Ele também mencionou o nervosismo de jogar o Mundial pela primeira vez e perspectivas para o restante da competição. "Os próximos jogos serão muito mais difíceis do que este. Temos que jogar ainda melhor."

O jogador de 25 anos abriu o placar aos 29 minutos, ao superar os zagueiros na segunda trave e empurrar a bola para a rede após cruzamento rasteiro de David Moller Wolfe.

Confira as estatísticas de Noruega 4 x 1 Iraque O Iraque, que retornou à Copa do Mundo após 40 anos, depois de bater a Bolívia por 2 a 1 na repescagem intercontinental, alcançou o empate dez minutos depois com Aymen Hussein -o mesmo atacante que marcou o gol decisivo contra os bolivianos. Aos 39 minutos, ele subiu mais alto que três noruegueses na área para cabecear para dentro do gol.

Pouco depois, Haaland fez o segundo, aproveitando um passe errado da defesa iraquiana para o goleiro Jalal Hassan. O arqueiro hesitou antes de tentar afastar a bola e acabou acertando o norueguês, que marcou com o joelho.

Sem sucesso, o Iraque ainda chegou a ameaçar a área norueguesa nos acréscimos do primeiro tempo.

O ritmo caiu um pouco após o intervalo, mas a Noruega ampliou a vantagem aos 21 minutos, com Leo Ostigard novamente de cabeça. Hussein marcou novamente, mas contra, e o placar terminou em 4 a 1.

"Acho que três pontos vão ser suficientes para ir para a próxima fase", disse o técnico do Iraque, Graham Arnold. "Temos mais dois jogos pela frente. Achei que os meninos foram excepcionalmente bem no primeiro tempo, mas alguns erros nos prejudicaram muito."