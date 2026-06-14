Veja trechos da repercussão do 7 a 1 da Alemanha sobre Curaçao na Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jornais da Alemanha demonstraram empolgação com a goleada da seleção do país sobre Curaçao, em vitória por 7 a 1 na estreia da Copa do Mundo de 2026, neste domingo. Veículos de outros países da Europa, por outro lado, pediram atenção com a força do time do técnico Julian Nagelsmann.

O que dizem os jornais?

"Houston, não temos um problema" é a manchete do Bild. O tabloide esportivo alemão destacou a repetição do placar elástico da semifinal da Copa do Mundo de 2014 e fez um trocadilho com o local da partida de hoje -a seleção jogou em Houston, nos Estados Unidos, onde também fica o Centro de Controle de Missão da Nasa.

"Nosso primeiro 7 a 1 em uma Copa do Mundo desde a semifinal de 2014 contra o Brasil! Houston, desta vez NÃO temos nenhum problema na estreia. Nas duas últimas Copas do Mundo, a seleção alemã perdeu o jogo de abertura; agora, pela primeira vez desde 2014, conseguiu vencer. Em especial, o setor ofensivo, com os craques do drible Wirtz, Musiala e Sané, faz renascer o clima de Copa do Mundo", trecho de reportagem do Bild.

A revista Kicker destacou o favoritismo da Alemanha, mas chamou atenção para as falhas. Apesar da goleada, a seleção europeia chegou a sofrer o empate de Curaçao, que fazia o primeiro jogo de sua história em uma Copa do Mundo.

"Um primeiro passo importante foi dado: com a vitória por 7 a 1 sobre Curaçao, a seleção alemã envia um sinal forte aos favoritos da Copa do Mundo. No entanto, após esse início muito positivo, uma coisa também fica clara: o técnico Julian Nagelsmann e sua equipe precisam manter o equilíbrio", trecho de análise da Kicker.

"Implacável Alemanha não teve piedade", relatou o britânico The Guardian. O jornal descreve como a euforia de Curaçao durou pouco diante da enorme superioridade do time alemão, que, desta vez, tem tudo para voltar ao mata-mata da Copa do Mundo.

"A realidade acabou por se impor, com a equipe de Julian Nagelsmann declarando vitória com sete gols e evitando com facilidade um vexame que teria sido pior do que as eliminações na fase de grupos nas duas Copas do Mundo anteriores. Certamente chegarão às oitavas de final desta vez e poderiam ter garantido a classificação com mais alguns gols", trecho de reportagem do The Guardian.