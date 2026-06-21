Veja quem já se classificou e quem está eliminado da Copa do Mundo 2026
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo chega ao seu 10º dia, com metade dos grupos já tendo realizado a sua 2ª rodada e algumas seleções já estão classificadas, enquanto outras já começam a se preparar para voltar para casa.
Quem avança?
Os dois primeiros de cada grupo têm vaga assegurada na 2ª fase do torneio. Os oito melhores terceiros colocados também se classificam.
Quem já está classificado
México (líder do grupo A)
EUA (líder do grupo D)
Alemanha (líder do grupo E)
Quem está eliminado
Haiti (último do grupo C)
Turquia (último do grupo D)
Tunísia (último do grupo F)
Próximos jogos da Copa do Mundo
Domingo (21)
13h: Espanha x Arábia Saudita (Grupo H)
16h: Bélgica x Irã (Grupo G)
19h: Uruguai x Cabo Verde (Grupo H)
22h: Nova Zelândia x Egito (Grupo G)
Segunda-feira (22)
14h: Argentina x Áustria (Grupo J)
18h: França x Iraque (Grupo I)
21h: Noruega x Senegal (Grupo I)
Terça-feira (23)
00h: Jordânia x Argélia (Grupo J)
14h: Portugal x Uzbequistão (Grupo K)
17h: Inglaterra x Gana (Grupo L)
20h: Panamá x Croácia (Grupo L)
23h: Colômbia x RD Congo (Grupo K)