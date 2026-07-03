Veja qual a pronúncia correta do nome do atacante da Noruega

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Erling Haaland é uma das sensações da Copa do Mundo. Principal estrela da seleção da Noruega, o atacante chama atenção pelo porte físico, pelos gols e também pela forma como seu sobrenome é pronunciado.

Narradores, jornalistas e torcedores costumam dizer "Rálandi", com ênfase no "A". Embora essa tenha se tornado a forma mais comum em português, ela não corresponde à pronúncia original em norueguês.

A diferença ficou evidente após a divulgação de um vídeo do Media Day oficial da Fifa, em que os jogadores da seleção pronunciam os próprios nomes.

NÃO É "RÁLANDI"

Ao se apresentar, o camisa 9 mostra que seu sobrenome soa de forma bem diferente da versão popularizada no Brasil. Na verdade, a pronúncia correta é "Érling Rôlan".

Em norueguês, o trecho "Haa-" tem um som mais próximo de "Rô-", com a vogal alongada. Já o final "-land" soa mais como "-lan", com o "d" bastante suave.

No Brasil, a pronúncia "Rálandi" é comum desde os primeiros anos da carreira do atacante. Narradores e comentaristas a utilizam não apenas na Copa do Mundo, mas também nas transmissões da Premier League, onde o jogador defende o Manchester City.

OUTRO NOME QUE CAUSA CONFUSÃO

O alfabeto norueguês possui 29 letras. Além das 26 presentes no português, há três adicionais: Æ, Ø e Å.

Embora pareça que o sobrenome de Haaland tenha a letra Ø, isso não é verdade. A grafia correta é Haaland, com dois "A".

A letra Ø representa um som bem diferente em português. Sua pronúncia fica entre o "e" e o "u", semelhante ao "eu" do francês ou ao "ö" do alemão.

É justamente esse o caso de Martin Ødegaard, outro craque da seleção norueguesa. No Brasil, seu sobrenome costuma ser pronunciado como "Odegaard", com um "O" convencional. Na forma original, porém, a pronúncia certa é "Êdegôr".