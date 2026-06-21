Veja projeções de quem o Brasil pode enfrentar no primeiro mata-mata da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vitória sobre o Haiti na segunda rodada da Copa do Mundo de 2026 deixou bem encaminhada a classificação da seleção brasileira ao mata-mata.

Na fase de 32 seleções, novidade neste Mundial que antecede as oitavas de final, o Brasil tem três rivais mais possíveis: Holanda, Japão ou Suécia.

Isso porque o primeiro colocado do Grupo C (do Brasil) enfrenta o segundo do F (das três seleções), e o primeiro do F enfrenta o segundo do C.

Segundo as previsões da Opta Analytics, a seleção brasileira deverá pegar o Japão na próxima fase, reeditando confronto do Mundial de 2006, na Alemanha, quando, na fase de grupos, a seleção dirigida por Carlos Alberto Parreira goleou o time comandado por Zico por 4 a 1.

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats No momento, Brasil e Marrocos estão empatados com quatro pontos cada um, mas os brasileiros levam vantagem no saldo de gols -dois a mais que os marroquinos.

Na terceira e última rodada da fase de grupos, Brasil e Escócia se enfrentarão em Miami. O confronto acontece na quarta-feira (24), às 19h, no mesmo horário em que Marrocos e Haiti fazem o outro duelo do Grupo C, em Atlanta.

A Opta dá 62% de probabilidade de o Brasil passar na 1ª posição, contra 35% de chance dos marroquinos e 2% dos escoceses.

DUELO PROVÁVEL

Com a goleada do Japão sobre a Tunísia por 4 a 0, na madrugada deste domingo (21), a ferramenta de predição dá como muito provável a classificação dos asiáticos para a fase de 32 seleções.

Os japoneses chegaram a 4 pontos e estão empatados com os holandeses no Grupo F. No entanto, as chances de os japoneses avançarem na primeira posição é de apenas 21%, segundo a Opta.

A Holanda, com um gol a mais que o Japão até aqui, enfrenta a Tunísia, última colocada do grupo. Antes da derrota por 4 a 0 na segunda rodada, os africanos foram goleados pela Suécia, por 5 a 1.

Já a seleção japonesa enfrenta a Suécia, viva na disputa do grupo, com 3 pontos e seis gols marcados no Mundial até o momento.

De acordo com as previsões de momento, o Japão tem 55% de chance de passar em segundo lugar no Grupo F.

Se isso acontecer, a equipe de Kubo e Kamada estará no caminho do Brasil, no primeiro jogo eliminatório da Copa, caso a seleção de Ancelotti confirme o favoritismo e acabe na liderança do C.

No único encontro em Copa do Mundo, em 2006, os japoneses concentravam as esperanças no meio-campista Nakata, que atuou por Roma, Parma e Perugia nos melhores anos da carreira.

Para essa Copa na Alemanha, o Brasil contava com nomes de peso como Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Kaká, Cafu, Lúcio e Dida.

O confronto foi decidido com gols de Juninho Pernambucano, Gilberto e Ronaldo Fenômeno, que balançou a rede duas vezes e fechou a goleada sobre os japoneses.

OUTROS CONFRONTOS POSSÍVEIS

Caso o Brasil termine na segunda posição do Grupo C, o confronto deverá ser contra um velho conhecido de Copas.

A Opta dá 75% de chance de os holandeses encerrarem a fase de grupos em primeiro no Grupo F, 24% de ficarem em segundo e menos de 1% de terminarem em terceiro.

O segundo lugar no Grupo C colocaria o Brasil do outro lado do chaveamento, que deve contar com França, Alemanha, Espanha e Portugal, segundo as predições da Opta. Esses seriam confrontos possíveis antes da final.

Se permanecer na primeira posição do C, o chaveamento do Brasil deve ter seleções como Argentina, Inglaterra, México e Colômbia.

Também existe a possibilidade de o Brasil pegar a Suécia no primeiro confronto eliminatório da competição.

Para isso, os suecos precisam vencer os japoneses na última rodada da fase de grupos, garantindo a segunda posição e jogando os japoneses para o terceiro lugar.

A Suécia tem 20% de probabilidade de passar em segundo no Grupo F e 75% de terminar na terceira colocação. De acordo com a Opta, o duelo mais provável para os suecos é contra a Alemanha.