Veja os duelos da fase de 32 seleções da Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na madrugada deste domingo (28) foram definidas as últimas seleções classificadas para a fase de 32 da Copa do Mundo de 2026, que já tem seu primeiro duelo neste mesmo dia: África do Sul x Canadá, às 16h (de Brasília), em Los Angeles.

A seleção brasileira joga nesta segunda-feira (29) contra o Japão, às 14h, em busca de uma vaga nas oitavas de final.

Veja a seguir todos os cruzamentos da fase de 32 seleções, a primeira etapa eliminatória deste Mundial.

Os duelos da fase de 32 seleções:

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Domingo (28)

16h - África do Sul x Canadá

Segunda-feira (29)

14h - Brasil x Japão

17h30 - Alemanha x Paraguai

22h - Holanda x Marrocos

Terça-feira (30)

14h - Costa do Marfim x Noruega

18h - França x Suécia

22h - México x Equador

Quarta-feira (1º)

13h - Inglaterra x República Democrática do Congo

17h - Bélgica x Senegal

21h - EUA x Bósnia-Herzegovina

Quinta-feira (2)

16h - Espanha x Áustria

20h - Portugal x Croácia

Meia-noite - Suíça x Argélia

Sexta-feira (3)

15h - Austrália x Egito

19h - Argentina x Cabo Verde

22h30 - Colômbia x Gana