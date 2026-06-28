Veja os duelos da fase de 32 seleções da Copa do Mundo
A seleção brasileira joga nesta segunda-feira (29) contra o Japão, às 14h, em busca de uma vaga nas oitavas de final
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na madrugada deste domingo (28) foram definidas as últimas seleções classificadas para a fase de 32 da Copa do Mundo de 2026, que já tem seu primeiro duelo neste mesmo dia: África do Sul x Canadá, às 16h (de Brasília), em Los Angeles.
A seleção brasileira joga nesta segunda-feira (29) contra o Japão, às 14h, em busca de uma vaga nas oitavas de final.
Veja a seguir todos os cruzamentos da fase de 32 seleções, a primeira etapa eliminatória deste Mundial.
Os duelos da fase de 32 seleções:
*
Domingo (28)
16h - África do Sul x Canadá
Segunda-feira (29)
14h - Brasil x Japão
17h30 - Alemanha x Paraguai
22h - Holanda x Marrocos
Terça-feira (30)
14h - Costa do Marfim x Noruega
18h - França x Suécia
22h - México x Equador
Quarta-feira (1º)
13h - Inglaterra x República Democrática do Congo
17h - Bélgica x Senegal
21h - EUA x Bósnia-Herzegovina
Quinta-feira (2)
16h - Espanha x Áustria
20h - Portugal x Croácia
Meia-noite - Suíça x Argélia
Sexta-feira (3)
15h - Austrália x Egito
19h - Argentina x Cabo Verde
22h30 - Colômbia x Gana