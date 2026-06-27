Veja os confrontos confirmados na fase de 32 seleções da Copa

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A fase de grupos da Copa do Mundo termina neste sábado (27) com as últimas partidas dos grupos J, K e L. Assim, haverá a definição dos últimos confrontos da fase de 32 seleções.

Até agora, já se sabe que o primeiro jogo do mata-mata será entre África do Sul e Canadá, no domingo (28), às 16h. Na segunda (29), haverá Brasil x Japão, às 14h, Alemanha x Paraguai, às 17h30 e Holanda x Marrocos, às 22h.

Na terça, disputam vaga nas oitavas de final Costa do Marfim e Noruega, às 14h, e França e Suécia, às 18h. Estados Unidos e Bósnia se enfrentam na quarta (1º), às 17h. Na sexta (3), haverá Austrália x Egito, às 15h, e Argentina e Cabo Verde, às 19h.

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CONFRONTOS CONFIRMADOS NA FASE DE 32

ÁFRICA DO SUL x CANADÁ

domingo (28), às 16h

BRASIL x JAPÃO

segunda (29), às 14h

ALEMANHA x PARAGUAI

segunda (29), às 17h30

HOLANDA x MARROCOS

segunda (29). às 22h

COSTA DO MARFIM x NORUEGA

terça (30), às 14h

FRANÇA x SUÉCIA

terça (30), às 18h

ESTADOS UNIDOS x BÓSNIA

quarta (1º), às 21hAUSTRÁLIA x EGITO

sexta (3), às 15h

ARGENTINA X CABO VERDE

sexta (3), às 19h

O QUE FALTA DEFINIR

A Espanha já sabe que joga na quinta (2), às 16h, mas seu adversário ainda será definido. Será quem ficar em segundo lugar no Grupo J -Áustria ou Argélia, que se enfrentam neste sábado. Os europeus começam a rodada na segunda colocação.

Os adversários de Bélgica, na quarta, às 17h, México, na terça, às 22h, e Suíça, na sexta (3), à 0h, ainda dependem da classificação final dos terceiros colocados.

Acesse aqui todas as estatísticas do Comparador de Jogadores Compare a performance das seleções até aqui Veja o top 10 da Copa A regra de classificação do Mundial neste ano mudou para abrigar as 48 seleções. Com isso, a Fifa (Federação Internacional de Futebol) criou essa fase a mais, anterior às oitavas de final, com 32 equipes.

Todas as seleções que terminarem em primeiro e segundo lugar de seus grupos avançam para a próxima fase. Como agora são 12 grupos, garantem-se 24. A diferença desta edição é que, além delas, os oito melhores terceiros colocados também avançam.

Todas as 12 equipes posicionadas em terceiro vão compor uma tabela de classificação à parte, em que serão comparadas sob os seguintes critérios, em ordem: número de pontos, saldo de gols, número de gols marcados, número de cartões e posição no ranking da Fifa. Assim serão conhecidos os oito melhores.

Confirmados esses oito, a Fifa vai recorrer a um anexo do regulamento da Copa para determinar os duelos. Conforme o novo formato, já se sabe que os vencedores dos grupos A, B, D, E, G, I, K e L serão os adversários dos terceiros colocados.