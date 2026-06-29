Veja o que significam os símbolos da comemoração de Casemiro ao fazer gol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Casemiro misturou duas tendências da internet na comemoração do primeiro gol do Brasil na vitória sobre o Japão nesta segunda-feira (29). O volante fez o tradicional "coração de k-pop" e o gesto do "six-seven" (6-7), um dos memes mais populares entre as gerações Z e a Alfa.

O coração de k-pop nasceu na Coreia do Sul e virou um símbolo global. O gesto é feito cruzando o polegar e o indicador para formar um pequeno coração. Ele se popularizou entre artistas do k-pop na década de 2010 como uma forma de demonstrar carinho e gratidão aos fãs e, desde então, passou a ser reproduzido por atletas, atores e celebridades em todo o mundo.

O six-seven surgiu de um rap americano e acabou virando um meme sem significado definido. A expressão nasceu na música "Doot Doot (6 7)", do rapper americano Skrilla. O trecho foi incorporado a vídeos de jogadores de basquete, especialmente do astro LaMelo Ball, que mede 6 pés e 7 polegadas (6'7"; 2 metros), e rapidamente se espalhou pelo TikTok e outras redes sociais.

O gesto foi popularizado por um garoto e hoje funciona como uma piada interna da internet. Em 2025, um vídeo de Maverick Trevillian, apelidado de "6-7 Kid", gritando "six-seven" enquanto fazia um movimento alternando as mãos viralizou nas redes. Desde então, o gesto passou a acompanhar a expressão e se transformou em um dos principais símbolos do chamado "brain rot", humor baseado em referências absurdas e sem sentido aparente.

COMO FOI BRASIL X JAPÃO

As equipes empataram até o último minuto de jogo. O Japão abriu o placar no primeiro tempo, com Suno. O Brasil igualou a partida no segundo tempo, com um gol de cabeça de Casemiro.

Martinelli marcou no final dos acréscimos. Aos 95 minutos de jogo, o atacante do Arsenal venceu o goleiro Suzuki e fez o gol da virada.